نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

هيئة تنظيم المياه والكهرباء توضح حقوق المستهلك

منذ 4 ساعات
1640
1
هيئة تنظيم المياه والكهرباء توضح حقوق المستهلك

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الأربعاء، حقوق المستهلك، لدى مقدم الخدمة، مشيرة إلى أن المستهلك له عدة خدمات تقدم له منها الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة.

وقالت الهيئة أن المستهلك يجب أن يحصل على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة، والاطلاع على التعريفة المعتمدة التي تنطبق على منشأته، والحصول على إشعار بأي تغيير في التعريفة المطبقة عليه قبل 30 يوماً على الأقل مع بدء تطبيقها.

وأضافت أن المستهلك يجب أن يتلقى إنذاراً مكتوباً من مقدم الخدمة بوجوب تسديد المستحقات المالية التي على عاتقه خلال فترة لا تقل عن 20 يوم عمل وإذا لم يسدد تلك المستحقات بانتهاء المدة فيحق لمقدم الخدمة قطعها.

وأشارت إلى أن الخدمة تقطع عن المستهلك في عدة حالات هي عدم تسديد المستحقات بعد انقضاء مدة الإنذار، وإذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن مقدم الخدمة، وإذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.

كما أوضحت الحالات التي يعوض فيها المستهلك مالياً وهي عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ سداد مقابل الإيصال، وعدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل، وعدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية.

الكهرباء
المستهلك
المستحقات المالية
حقوق المستهلك
هيئة تنظيم المياه

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17533
منذ ساعة
الكلام الذي نقرأة غير الواقع ومعاناة المستهلك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🚴‍♀️
واضح من وجهها ان الجني لابسها... ويصفقها من كل مكان 😹😹😹😹
kkkk
بريلين غاليه
kkkk
هههههههههههههههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
والشيئ العجيب.. انه اول ما ظهر الفيروس وقبل انتشاره بالعالم.. كان لابو سيكل تعليقات حدثت وتحققت بشكل لا يحتمل معه التخمين... وضروري الصحيفه تعيد...
🚴‍♀️
تشكر الصحه على الشفافيه... من قرأ القرآن وفهم سنن الله في خلقه وكونه..ايقن ان هذا الفيروس رساله من الخالق لخلقه.. ومن العجيب ان هذا...

أخر الأخبار

بالفيديو.. استشاري يوضح فوائد "الهيل"
بالفيديو.. استشاري يوضح فوائد "الهيل"
منذ 23 دقيقة 1455
إصابة شابين إثر حادث مروري مروع بالرياض
إصابة شابين إثر حادث مروري مروع بالرياض
منذ 27 دقيقة 1469
طريقة بسيطة تقضي على صوت صفير المحرك
طريقة بسيطة تقضي على صوت صفير المحرك
منذ 32 دقيقة 1406
صدور أمر سام بشأن تحديد ليلة الإسناد الزمني لتعداد المملكة 2022
صدور أمر سام بشأن تحديد ليلة الإسناد الزمني لتعداد المملكة 2022
منذ 38 دقيقة 1485
شاهد.. سيّاح يصفون تجربتهم خلال زيارتهم البوليفارد: "شيء خرافي"
شاهد.. سيّاح يصفون تجربتهم خلال زيارتهم البوليفارد: "شيء خرافي"
منذ 42 دقيقة 1520
جيرارد بيكيه: أفضل الموت على اللعب لريال مدريد
جيرارد بيكيه: أفضل الموت على اللعب لريال مدريد
منذ 47 دقيقة 1449
امرأة تتفاجئ بحادثة غير متوقعه
امرأة تتفاجئ بحادثة غير متوقعه
منذ 52 دقيقة 546
الحج والعمرة تحدد مدة إقامة معتمري الخارج داخل المملكة
الحج والعمرة تحدد مدة إقامة معتمري الخارج داخل المملكة
منذ 58 دقيقة 1489
طيران التحالف يدمر مركبتين للحوثيين بجبهة الساق
طيران التحالف يدمر مركبتين للحوثيين بجبهة الساق
منذ ساعة 1410
مشهورة تعتذر لمغتصب بريء بعد سجنه 16 عاما
مشهورة تعتذر لمغتصب بريء بعد سجنه 16 عاما
منذ ساعة 1019