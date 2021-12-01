وليد الفراج يكشف عن التغيرات التي يدرسها الاتحاد الآسيوي

ماجد محمد (صدى):
سلط الإعلامي وليد الفراج الضوء على قرار موافقة الاتحاد الاسيوي بزيادة عدد اللاعبين الأجانب "المسجلين" إلى "3+1"
وأوضح "الفراج" أنه من المقرر تعديل مواعيد روزنامة بطولات الأندية الآسيوية ، حيث ستنطلق من سبتمبر حتى مايو وسوف تكون داخل إطار المسابقات المحلية
وكشف أن أن هناك تغييرات يدرسها الاتحاد الآسيوي ومنها اقتراح تطييق قاعدة رفع عدد الاجانب إلى "5 أجانب +1 آسيوي " أو "5 أجانب +2 من آسيا "
وأشار الفراج إلى أن الفراج يدرس إلغاء الفصل بين الشرق والغرب في النسخة دوري أبطال آسيا 2023 ، وسيعود نظام التجمع والخلط ، وبالتالي تكون فرصة كبيرة للفريقين من دولة واحدة أن يكونا متواجدين في نهائي البطولة .