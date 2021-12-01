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وليد الفراج يكشف عن التغيرات التي يدرسها الاتحاد الآسيوي

منذ 17 ساعة
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وليد الفراج يكشف عن التغيرات التي يدرسها الاتحاد الآسيوي

ماجد محمد (صدى):
سلط الإعلامي وليد الفراج الضوء على قرار موافقة الاتحاد الاسيوي بزيادة عدد اللاعبين الأجانب "المسجلين" إلى "3+1"

وأوضح "الفراج" أنه من المقرر تعديل مواعيد روزنامة بطولات الأندية الآسيوية ، حيث ستنطلق من سبتمبر حتى مايو وسوف تكون داخل إطار المسابقات المحلية

وكشف أن أن هناك تغييرات يدرسها الاتحاد الآسيوي ومنها اقتراح تطييق قاعدة رفع عدد الاجانب إلى "5 أجانب +1 آسيوي " أو "5 أجانب +2 من آسيا "

وأشار الفراج إلى أن الفراج يدرس إلغاء الفصل بين الشرق والغرب في النسخة دوري أبطال آسيا 2023 ، وسيعود نظام التجمع والخلط ، وبالتالي تكون فرصة كبيرة للفريقين من دولة واحدة أن يكونا متواجدين في نهائي البطولة .

وليد الفراج
الاتحاد الآسيوي
المسابقات المحلية

التعليقات

طارت الطيارة
طارت الطيارة عدد التعليقات : 40
منذ ساعة
اعرف لك فريق يبي بطولة اسياء تجيبونها داخل ناديه خلاص بطل من المنافسات في 2022 😂😅😂😅😂

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أحدث التعليقات

القناص
خلاص ماصدق أخذ البنتلي وراح يرفع
ابو محمد 😎 ✍️
في ستين ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ....
محمد الصالح
ماشاء الله العمالة النسائية نسبة نمو بما يقرب من 10%.إلى الأمام يا وطن.
محمد أبو اياد
هذه نهاية التردد 😂

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