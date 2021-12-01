نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تصريح طارئ لحبوب كورونا المنزلية

منذ ساعة
1522
1
تصريح طارئ لحبوب كورونا المنزلية

واشنطن (صدى):
أقدمت اللجنة الاستشارية للأدوية المضادة للميكروبات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على التصويت مساء أمس الثلاثاء، للسماح بشكل طارئ لعقار "مولنوبيرافير"؛ حبوب علاج فيروس كورونا كوفيد-19 من شركة ميرك.

وأوضحت اللجنة، أنه تستخدم الحبوب التي يمكن تناولها عن طريق الفم، لعلاج أعراض كوفيد-19 الخفيفة إلى المتوسطة، لدى البالغين المعرّضين للإصابة الحادة بالمرض.

وتضمن التصويت لمصلحة العقار بـ 13 صوتاً مقابل 10، وأشار الأعضاء إلى أن التصويت كان متقارباً الى حد كبير بعد أن أثبتت التجارب السريرية أنه أقل فعالية مما توقّعته التجارب السريرية المبكرة.

ويعد العلاج مخصّص للبالغين المصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة، يمكنهم تناوله في المنزل، حيث يُعطى المريض حبة (800 ملليجرام) كل 12 ساعة لمدة خمسة أيام بعد ظهور الأعراض.

كورونا
فيروس كورونا
الغذاء والدواء الأمريكية
مضادات الميكروبات
تصريح طارئ
حبوب كورونا المنزلية

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2615
منذ 51 دقيقة
الله يستر لانصير حقل تجارب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
سبحان من انجاه
kkkk
جمهور ابوخرقه اكذب الكاذبين في مجال الكوره وتزيف الحقائق
ابو زياد
الله يكفينا الشر سترك ولطفك يارب
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا الواحد يفرح بزواج ابناءه وبناته وهذا الله...

أخر الأخبار

شركة فال العربية القابضة توفر 150 وظيفة شاغرة
شركة فال العربية القابضة توفر 150 وظيفة شاغرة
منذ 3 دقائق 1139
الصحة: رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" في المملكة
الصحة: رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" في المملكة
منذ 6 دقائق 1308
بالفيديو.. لحظة تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء⁩ الدولي
بالفيديو.. لحظة تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء⁩ الدولي
منذ 11 دقيقة 1337
عرض إماراتي يغازل سالم الدوسري للرحيل عن الهلال
عرض إماراتي يغازل سالم الدوسري للرحيل عن الهلال
منذ 16 دقيقة 1415
"السعودية للكهرباء" تعلن عن وظيفة شاغرة
"السعودية للكهرباء" تعلن عن وظيفة شاغرة
منذ 21 دقيقة 1390
بالصور.. نور الغندور تحتفل بعيد ميلاد شقيقها ووسامته تخطف الأنظار
بالصور.. نور الغندور تحتفل بعيد ميلاد شقيقها ووسامته تخطف الأنظار
منذ 25 دقيقة 573
كيف تغلبت السيارات الكهربائية على البنزين ؟
كيف تغلبت السيارات الكهربائية على البنزين ؟
منذ 31 دقيقة 1410
زرافة في موقف لا تحسد عليه
زرافة في موقف لا تحسد عليه
منذ 36 دقيقة 452
جاهزية ثنائي النصر لمواجهة الطائي
جاهزية ثنائي النصر لمواجهة الطائي
منذ 41 دقيقة 1674
بالفيديو.. وزيرة خارجية بريطانيا على ظهر دبابة بسترة مموهة وخوذة
بالفيديو.. وزيرة خارجية بريطانيا على ظهر دبابة بسترة مموهة وخوذة
منذ 46 دقيقة 1702