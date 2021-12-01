تصريح طارئ لحبوب كورونا المنزلية

واشنطن (صدى):
أقدمت اللجنة الاستشارية للأدوية المضادة للميكروبات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على التصويت مساء أمس الثلاثاء، للسماح بشكل طارئ لعقار "مولنوبيرافير"؛ حبوب علاج فيروس كورونا كوفيد-19 من شركة ميرك.
وأوضحت اللجنة، أنه تستخدم الحبوب التي يمكن تناولها عن طريق الفم، لعلاج أعراض كوفيد-19 الخفيفة إلى المتوسطة، لدى البالغين المعرّضين للإصابة الحادة بالمرض.
وتضمن التصويت لمصلحة العقار بـ 13 صوتاً مقابل 10، وأشار الأعضاء إلى أن التصويت كان متقارباً الى حد كبير بعد أن أثبتت التجارب السريرية أنه أقل فعالية مما توقّعته التجارب السريرية المبكرة.
ويعد العلاج مخصّص للبالغين المصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة، يمكنهم تناوله في المنزل، حيث يُعطى المريض حبة (800 ملليجرام) كل 12 ساعة لمدة خمسة أيام بعد ظهور الأعراض.