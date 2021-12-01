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حديقة الفوطة عام 1400.. أقدم الحدائق العمومية بالرياض
منذ يوم
1766
1
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التعليقات
كان زمان
عدد التعليقات : 5635
منذ ساعة
الصورة لها 42 سنة .. الله المستعان .. اللهم أحسن لنا الخاتمة .
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أحدث التعليقات
عبدالله محمد الشهري
لو قيل لي ادفع فيها 500ريال مادفعتها مع ان اللوحات قيمتها 400ريال
راي
يارزيحان مشغلكم النصر ليل نهار اوحكيكم واكلكم وشربكم..تقول(إعلام فريق النصر، مشيرا إلى أنه شاغله الشاغل هو الهلال.واقولك لاتنها عن خلق وتاتي مثلها...عار عليك اذافعلت...
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
اضغطهم يابو رزيقه اضغطهم هههههههههههههههههههههههه الى امريكا والحافظ الله ههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههه
اتحادي المدينه
مع السلامه فزنا بجداره من دونك بعت النادي...اللي جغودك من خيره .. الايام شواهد حتفشل خارج الفريق اللي انت تكبرت عليه...ورينا ...ولعلمك الظيهر قصير...
كان زمان
الصورة لها 42 سنة .. الله المستعان .. اللهم أحسن لنا الخاتمة .
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