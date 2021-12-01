طبيب أسنان عاطل يكشف عن رقم صادم لعدد الأطباء العاطلين بالمملكة

عادل الحربي (صدى):
أكد محمد العتيبي، طبيب أسنان "عاطل"، أن مستوى القلق والاكتئاب والتوتر بين أطباء الأسنان السعوديين العاطلين وصلت لمستويات مفجعة.
وقال العتيبي خلال برنامج "ياهلا" إن هناك حوالي بين 4 و5 آلاف طبيب أسنان عاطل، بالإضافة إلى أولئك الذين لم يجتازوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية، وألفي طبيب وطبيبة يتخرجون بشكل سنوي.
وأشار إلى أنه وزملاءه لا يرفضون فكرة التطوع نهائيًا، مضيفا: "بالعكس نحن مسلمون والإسلام يدعونا إلى التطوع فهو عمل إنساني ونزيه إلى أبعد حد".
وطالب العتيبي وزراة الصحة، بالتوظيف المباشر مؤكدا أن التخصص مطلوب، إضافة إلى تقنين عدد الخريجين، لتقليل نسب العطالة، زيادة مقاعد البورد، زيادة القوة التشغيلية للمراكز بحيث تعمل لمدة 24 ساعة.