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طبيب أسنان عاطل يكشف عن رقم صادم لعدد الأطباء العاطلين بالمملكة

منذ 27 دقيقة
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طبيب أسنان عاطل يكشف عن رقم صادم لعدد الأطباء العاطلين بالمملكة

عادل الحربي (صدى):
أكد محمد العتيبي، طبيب أسنان "عاطل"، أن مستوى القلق والاكتئاب والتوتر بين أطباء الأسنان السعوديين العاطلين وصلت لمستويات مفجعة.

وقال العتيبي خلال برنامج "ياهلا" إن هناك حوالي بين 4 و5 آلاف طبيب أسنان عاطل، بالإضافة إلى أولئك الذين لم يجتازوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية، وألفي طبيب وطبيبة يتخرجون بشكل سنوي.

وأشار إلى أنه وزملاءه لا يرفضون فكرة التطوع نهائيًا، مضيفا: "بالعكس نحن مسلمون والإسلام يدعونا إلى التطوع فهو عمل إنساني ونزيه إلى أبعد حد".

وطالب العتيبي وزراة الصحة، بالتوظيف المباشر مؤكدا أن التخصص مطلوب، إضافة إلى تقنين عدد الخريجين، لتقليل نسب العطالة، زيادة مقاعد البورد، زيادة القوة التشغيلية للمراكز بحيث تعمل لمدة 24 ساعة.

طب الاسنان
اطباء عاطلين
اطباء سعوديين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55571
منذ 21 دقيقة
غريبه جميع العيادات الخاصه اطباء الاسنان اجانب وابن الوطن اولى
المهم
المهم عدد التعليقات : 125
منذ دقيقتين
الأشقاء في المقدمه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تحتاج تدريب مكثف في كيفية صب القهوه
المهم
الأشقاء في المقدمه
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير
ابو عمار
طيب اين الاثاره في القصه ؟ عموما معنى اروس يعني يسقي المزرعه
ابو عمار
اوكي

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