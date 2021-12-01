الشوالي: "رجعت الأيام التي كانت آسيا تخشى فيها سماع اسم الهلال "

نواف السالم (صدى):
وصف المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، نادي الهلال بـ "ضامن البطولات"، وذلك خلال تعليقه على مباراة قطر والبحرين، الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.
وقال الشوالي أثناء تعليقه على المباراة: "رجعت أيام التسعين، لما كانت آسيا تخشى مجرد سماع اسم الهلال ضامن البطولات الزعيم الهلالي".
وانتهت المباراة بفوز المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدف دون رد، ليتصدر ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حلت العراق وعُمان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة عقب تعادلهما في افتتاح مباريات المجموعة 1-1.
ويلتقي المنتخب الوطني اليوم نظيره الأردني، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة، اليوم الأربعاء.