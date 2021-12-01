فسخ ولاية أب على ابنتيه في دعوى عضل

الرياض (صدى):
نقلت محكمة الأحوال الشخصية، ولاية فتاتين إلى شقيقهما، وذلك بعد ثبوت عضل الوالد، ومنعهما من الزواج.
وجعلت المحكمة ولاية التزويج لجميع البنات لأخيهن الشقيق، فيما اعترض الأب على ذلك، لكن تم رفض الاعتراض ومن ثم صدق الحكم الصادر وأصبح نافذا، بحسب الوطن.
وكانت الفتاتان قد تقدمتا بدعوى على والدهما يطالبان بفسخ ولايته لعضله وإعطائها لأخيهما الشقيق، لإصرار الأول على رفض أي رجل يتقدم لخطبتهما.
وأوضحت إحداهما أنه تقدم لها في الوقت الحاضر خاطب مناسب جدا وطلبت تزويجها، لكن والدها طالب بمهلة للسؤال عنه، ولم يعد لها بأي قرار.