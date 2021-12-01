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فسخ ولاية أب على ابنتيه في دعوى عضل

منذ ساعتين
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فسخ ولاية أب على ابنتيه في دعوى عضل

الرياض (صدى):
نقلت محكمة الأحوال الشخصية، ولاية فتاتين إلى شقيقهما، وذلك بعد ثبوت عضل الوالد، ومنعهما من الزواج.

وجعلت المحكمة ولاية التزويج لجميع البنات لأخيهن الشقيق، فيما اعترض الأب على ذلك، لكن تم رفض الاعتراض ومن ثم صدق الحكم الصادر وأصبح نافذا، بحسب الوطن.

وكانت الفتاتان قد تقدمتا بدعوى على والدهما يطالبان بفسخ ولايته لعضله وإعطائها لأخيهما الشقيق، لإصرار الأول على رفض أي رجل يتقدم لخطبتهما.

وأوضحت إحداهما أنه تقدم لها في الوقت الحاضر خاطب مناسب جدا وطلبت تزويجها، لكن والدها طالب بمهلة للسؤال عنه، ولم يعد لها بأي قرار.

المملكة
محكمة
الاحوال الشخصية
دعوى عضل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55569
منذ 40 دقيقة
خطاء كبير يقع فيه بعض الاباء ضد بناتهم الله يهديهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تحتاج تدريب مكثف في كيفية صب القهوه
المهم
الأشقاء في المقدمه
ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير
ابو عمار
طيب اين الاثاره في القصه ؟ عموما معنى اروس يعني يسقي المزرعه
ابو عمار
اوكي

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