رئيس اتحادي سابق ينهي أزمة سعود عبدالحميد

نواف السالم (صدى):
على خلفية أزمة تجديد عقد اللاعب سعود عبدالحميد مع نادي الاتحاد، تكشفت تفاصيل جديدة، وذلك بعد تصريحات رئيس النادي أنمار الحائلي برفضه أي واسطات لإنهاء المشكلة، متمنيًا للاعب التوفيق في وجهته المقبلة.
وقال الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته، إن هناك تدخل من رئيس اتحادي سابق في قضية سعود عبدالحميد، مشيرا إلى أن "القضية انتهت"، بحسب برنامج "أكشن مع وليد".
يذكر أن المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي، صرح بأن المشكلة ليست مع عبدالحميد، إنما مع وكيله فهد باقديمن قائلا: "فهد هو اللي بيضرب العلاقة بين سعود والنادي".
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