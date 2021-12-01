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رئيس اتحادي سابق ينهي أزمة سعود عبدالحميد

منذ 4 ساعات
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رئيس اتحادي سابق ينهي أزمة سعود عبدالحميد

نواف السالم (صدى):
على خلفية أزمة تجديد عقد اللاعب سعود عبدالحميد مع نادي الاتحاد، تكشفت تفاصيل جديدة، وذلك بعد تصريحات رئيس النادي أنمار الحائلي برفضه أي واسطات لإنهاء المشكلة، متمنيًا للاعب التوفيق في وجهته المقبلة.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته، إن هناك تدخل من رئيس اتحادي سابق في قضية سعود عبدالحميد، مشيرا إلى أن "القضية انتهت"، بحسب برنامج "أكشن مع وليد".

يذكر أن المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي، صرح بأن المشكلة ليست مع عبدالحميد، إنما مع وكيله فهد باقديمن قائلا: "فهد هو اللي بيضرب العلاقة بين سعود والنادي".

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الاتحاد
حامد البلوي
عبدالله فلاتة
انمار الحائلي
سعود عبدالحميد

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 3
منذ 3 ساعات
كيف انتهت….؟؟؟؟
التجديد او عدم التجديد؟؟؟

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أحدث التعليقات

محمد
اجل علم نفسك كل يوم رازين وجيهكم وغاثينا بهم ، خلاص قاطعين علاقتكم بهم وطاردين سفيرهم وش تبون فيهم
سالم
بالله ماتستحون تنقلون عن هذا الامعه والكل يعلم أنه أكبر كذاب وهو مراسل ويحمل شهادة الثانوي وليلي بعد
صخر
حمدالله طلب مقابلة البطل التاريخي من أجل أن يتوسط له في اللعب مع الزعيم العالمي الملكي الاستثنائي من أجل كأس العالم للأندية حلم كل...
محمد
ما شاء الله مبدع بس ليتك تحتفظ بإختراعاتك التقنية لنفسك
العالمي
لا عاد هذا الخبر مبالغ فيه ارحمو عقولنا شوي ٨٤مليون تجبلك فريق كامل ما يحتجلهم مدرب

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