الاتحاد الآسيوي يصادق على قرار رفع الأجانب المشاركين في أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
صادق المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، اليوم الثلاثاء، على قرار رفع اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في قائمة دوري أبطال آسيا 2022.
وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه شهدت دوري أبطال آسيا بالفعل توسيع قاعدة المشاركة ليرتفع عدد الأندية المشاركة فيها من 32 إلى 40 نادياً هذا العام؛ حيث أثمر رفع عدد الأندية المشاركة، عن توسيع قاعدة تمثيل مختلف أرجاء القارة، وبالتالي فقد ارتفع مستوى المنافسة قبل أن يتوج نادي الهلال باللقب الرابع في تاريخ بطولة وسط حضور جماهيري كبير على ستاد الملك فهد في الرياض.
وأشار إلى أن تستعد بطولات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدخول حقبة جديدة، وذلك من خلال التعديل على القاعدة الحالية في عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق، حيث أن القاعدة الحالية تنص على السماح لكل فريق بإشراك حد أعلى 4 لاعبين أجانب (ثلاثة من أي جنسية، ولاعب آسيوي) في كل مباراة، وينتظر أن تشهد هذه القاعدة تعديلاً عبر نظام مركب حديث.
وحظيت المقترحات الجديدة لصيغة عدد اللاعبين الأجانب (4+2 أو 5+1 أو 5+2) بدعم واسع من قبل لجنة المسابقات واللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن المرجح يتم إصدار قرار بهذا الشأن مطلع عام 2022 وبحيث يبدأ التطبيق اعتباراً من عام 2023.
وكخطوة أولى، صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على توصية لجنة المسابقات باستبعاد سقف 3+1 لعدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في القائمة الأولية لكل فريق خلال نسخة عام 2022، مما يهيء المجال أمام تسجيل أي عدد من اللاعبين الأجانب في كل فريق بالاستناد إلى تعليمات تسجيل اللاعبين في الدوري المحلي، وكذلك تم رفع عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في القائمة الأولية لكل فريق من 30 إلى 35 لاعباً.
وكانت قاعدة 3+1 قد استحدثت عام 2009 وأثبتت فعاليتها من خلال منح اللاعبين الأسيويين المزيد من الفرص للعب مع أندية الدول الأخرى في قارة آسيا، ولكن مع التطور الكبير الذي حققته اللعبة في قارة آسيا خلال السنوات الأخيرة، فقد شعرت لجان الاتحاد بالحاجة لمراجعة هذه القاعدة من أجل تحقيق المزيد من التطوير على مستوى الأندية.