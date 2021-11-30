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رئيس اتحادي سابق ينهي أزمة سعود عبدالحميد

منذ ساعة
2128
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رئيس اتحادي سابق ينهي أزمة سعود عبدالحميد

نواف السالم (صدى):
على خلفية أزمة تجديد عقد اللاعب سعود عبدالحميد مع نادي الاتحاد، تكشفت تفاصيل جديدة، وذلك بعد تصريحات رئيس النادي أنمار الحائلي برفضه أي واسطات لإنهاء المشكلة، متمنيًا للاعب التوفيق في وجهته المقبلة.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته، إن هناك تدخل من رئيس اتحادي سابق في قضية سعود عبدالحميد، مشيرا إلى أن "القضية انتهت"، بحسب برنامج "أكشن مع وليد".

يذكر أن المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي، صرح بأن المشكلة ليست مع عبدالحميد، إنما مع وكيله فهد باقديمن قائلا: "فهد هو اللي بيضرب العلاقة بين سعود والنادي".

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الاتحاد
حامد البلوي
عبدالله فلاتة
انمار الحائلي
سعود عبدالحميد

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 3
منذ 25 دقيقة
كيف انتهت….؟؟؟؟
التجديد او عدم التجديد؟؟؟

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أحدث التعليقات

عبدالله
كيف انتهت….؟؟؟؟ التجديد او عدم التجديد؟؟؟
يوسف
انا اشوف مافيها شيء حمدالله يعتذر للبليهي بعد الكف اللي عدل وجهه
🚴‍♀️
نص كلامك غلط... سووو مقابله مع ابو سيكل ويعطيكم العلم الي يوقف على شنباته ثور
نجاة محمد
الحمد لله و مبروك الوظيفة
الشرقية
كنها وجه ددسن مصدوم توه مسمكر ومرشوش ،،،

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