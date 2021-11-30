نصيحة هامة من "الصحة العالمية لكبار السن بشأن أوميكرون

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن 56 دولة فرضت إجراءات للسفر، بهدف منع انتقال متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، موجهة توصية لمن تخطت أعمارهم الستين عاما.
وقالت منظمة الصحة العالمية، أن "منع السفر عموما لن يوقف انتشار أوميكرون"، لكنها أوصت في الوقت نفسه من تجاوزت أعمارهم الستين عاما، بعدم السفر.
وتابعت: "ينبغي الطلب ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما، ومن هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، تأجيل مخططاتهم للسفر خارج بلدانهم، بسبب تطورات الوباء"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
يذكر أن المتحورات أثارت مخاوف كبرى، لأنه من المحتمل أن تؤدي الطفرات الموجودة فيها إلى مراوغة الحصانة المناعية التي يحصل عليها الإنسان بفضل التطعيم.