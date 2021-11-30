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نصيحة هامة من "الصحة العالمية لكبار السن بشأن أوميكرون

منذ 36 دقيقة
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نصيحة هامة من "الصحة العالمية لكبار السن بشأن أوميكرون

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن 56 دولة فرضت إجراءات للسفر، بهدف منع انتقال متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، موجهة توصية لمن تخطت أعمارهم الستين عاما.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أن "منع السفر عموما لن يوقف انتشار أوميكرون"، لكنها أوصت في الوقت نفسه من تجاوزت أعمارهم الستين عاما، بعدم السفر.

وتابعت: "ينبغي الطلب ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما، ومن هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، تأجيل مخططاتهم للسفر خارج بلدانهم، بسبب تطورات الوباء"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يذكر أن المتحورات أثارت مخاوف كبرى، لأنه من المحتمل أن تؤدي الطفرات الموجودة فيها إلى مراوغة الحصانة المناعية التي يحصل عليها الإنسان بفضل التطعيم.

الصحة العالمية
كبار السن
أوميكرون

التعليقات

🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1582
منذ 25 دقيقة
سبحان الله...
هل سيعود العالم لنقطة الصفر.....؟
ولاااااااكن...
مع ابو سي🚴‍♂️كل ..مافيش مستحيل ل ل ل
🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1582
منذ 17 دقيقة
كانت ايام سوداء...
حبس بالبيوت.. هم وغم.. خوف ورعب من فيروس اصغر من رأس دبوس...
الموضوع ماهو فيروس....؟
هذه رساله من رب الناس للناس...
وللاسف تجاهلوها وانكروها.. وكل الخوف من المستقبل...

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
كانت ايام سوداء... حبس بالبيوت.. هم وغم.. خوف ورعب من فيروس اصغر من رأس دبوس... الموضوع ماهو فيروس....؟ هذه رساله من رب الناس للناس......
صخر
ابو ميسي سعره نازل ويقدر يجيبه اي نادي في العالم اما ميسي فلا اعتقد ان اي نادي يجيبه غير مان سيتي و نيوكاسل يونايتد...
أبو عبدالله الحربي
تتحرك النيابة حافظة الحقوق عند أي تحرك معوج.
🚴‍♀️
سبحان الله... هل سيعود العالم لنقطة الصفر.....؟ ولاااااااكن... مع ابو سي🚴‍♂️كل ..مافيش مستحيل ل ل ل
جمال احمد
كالعادة محاربة اي لاعب مميز في النصر

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