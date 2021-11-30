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مستشارة أسرية تكشف عن 4 أمور تنفر الزوج من زوجته "فيديو"

منذ 17 ساعة
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مستشارة أسرية تكشف عن 4 أمور تنفر الزوج من زوجته "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشفت المستشارة الأسرية والتربوية الهنوف الحقيل، عن 4 أمور تنفر الزوج من زوجته، قائلة:"المرأة النكدية والغضوبة والشكاكة والغيورة باستمرار".

وأوضحت الهنوف الحقيل خلال لقاء ببرنامج سيدتي، أن حالة "الطاووس" توجد غالبا عند معظم الأزواج الرجال في حال رأى النساء الأخريات.

وأشارت:"بعض الزوجات تكون "أنثى معطلة"، كما حثت الزوجات، قائلة:"خلي جوزك يجلس جلسة المفتي والمثالية".

وتطرقت بالحديث عن الفرق بين الغيرة العادية والإندفاعية، موضحة:" المرأة إذا قالت لزوجها إنت محلو وأخاف عليك من الناس برة أو صرت بارز اجتماعياً وأسلوبك لبق يعد غيرة طبيعية وجيدة".

ولفتت إلى أن الغيرة الاندفاعية تسبب مشاكل كثيرة بين المرأة وزوجها.

 

النساء
المفتي
الغيرة
المثالية
الطاووس
الهنوف الحقيل

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 678
منذ 9 دقائق
بارك الله فيك وكثر من امثالك

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أحدث التعليقات

عبدالله
بارك الله فيك وكثر من امثالك
البرودي
هذا شكله ملبوس يتبخر أعجبه البخور
رااايق
يعني كيييف **؟!!!!
عبدالله
هو فيه ايه كثر هتك الاعراض في مصر حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالله
حسبنا الله ونعم الوكيل في من اراد وطننا بسوء

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