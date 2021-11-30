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سنابيه تعرض شروطها للزواج بعد طلب أحد المتابعين
منذ 3 ساعات
1756
1
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التعليقات
اللل
عدد التعليقات : 605
منذ ساعة
حرام فيكي ريالين
لو زال المكياج من وجهك
صرتي مثل هتلر بدون شنب
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أحدث التعليقات
اهلاوي صريح
يقصد الاعلاميين اللي على شاكلتك وصحافي الغفله كثيروون عندنا ياليت يسكروو افواءهم
حمود
غيرها
حمود
غيرها
ابو وليد
عاد اليكم مسيلمه
Suliman
كلها اللي انت سويته وتعلمت الاحترام وين الحترام تتكلم عنه
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