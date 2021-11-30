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شاب يعرض سيرته الذاتية على المارة في الشوارع للحصول على وظيفة

منذ 5 ساعات
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شاب يعرض سيرته الذاتية على المارة في الشوارع للحصول على وظيفة

أبوجا (صدى):
قرر شاب نيجيري النزول إلى الشارع وعرض سيرته الذاتية (الـCV) على لوحة أمام المارة، حيث انه تخرج بتقدير امتياز، وبالفعل أتى هذا الفعل نتائج مذهلة.

وكان الشاب النيجيري البالغ من العمر 24 عامًا يبحث عن فرصة عمل منذ بداية كورونا ولكن دون جدوى فقرر النزول إلى الشارع وعرض نفسه على الناس أملًا في أن تعثر عليه الفرصة المناسبة.

وتلقى الشاب الكثير من المكالمات بعد أن انتشرت قصته على نطاق واسع، ففي غضون أسبوع، تحول الشاب المتخرج من عاطل عن العمل لعدة أشهر إلى موظف مصرفي ، وهي الوظيفة التي لطالما حلم بها.

وأثار هذا الشاب ضجة كبيرة على شبكات التواصل الإجتماعي بعد أن نزل الخريج بامتياز إلى الشوارع مع سيرته الذاتية على لوحة إعلانات أملا في الحصول على وظيفة تناسب شهادته الجامعية.

 

نيجيريا
فرصة عمل
شاب نيجيري
وباء كورونا
سيرته الذاتية
تقدير امتياز

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10732
منذ ساعة
الحمد لله و مبروك الوظيفة

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أحدث التعليقات

عبدالله
كيف انتهت….؟؟؟؟ التجديد او عدم التجديد؟؟؟
يوسف
انا اشوف مافيها شيء حمدالله يعتذر للبليهي بعد الكف اللي عدل وجهه
🚴‍♀️
نص كلامك غلط... سووو مقابله مع ابو سيكل ويعطيكم العلم الي يوقف على شنباته ثور
نجاة محمد
الحمد لله و مبروك الوظيفة
الشرقية
كنها وجه ددسن مصدوم توه مسمكر ومرشوش ،،،

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