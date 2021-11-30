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اقتصادي يكشف عن التطورات الأخيرة للعمالة في القطاع الخاص

منذ ساعة
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اقتصادي يكشف عن التطورات الأخيرة للعمالة في القطاع الخاص

عادل الحربي (صدى):
كشف الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن التطورات الأخيرة للعمالة المواطنة والوافدة في القطاع الخاص.

وقال عبدالحميد العمري:"قياسا على التطورات الأخيرة للعمالة (المواطنة، الوافدة) في القطاع الخاص؛ فقد سجل معدل التوطين ارتفاعا إلى 23.6% بنهاية الربع الثالث 2021م".

وأشار:"وفق أحدث بيانات التأمينات الاجتماعية عن العمالة بالقطاع الخاص الربع الثالث 2021: * ارتفاع العمالة المواطنة ربعيا +3.4% (صافي زيادة 60.5 ألف عامل) وارتفاعها سنويا +3.8% * انخفاض العمالة الوافدة ربعيا -1.9% (صافي انخفاض 113.8 ألف عامل)، وانخفاضها سنويا -7.7% (صافي انخفاض 491.2 ألف)".

وحول تطورات العمالة المواطنة، أوضح:" ارتفاع العمالة الذكور السعوديين ربعيا +2.2% (صافي زيادة تجاوزت 25.0 آلاف عامل) إلى نحو 1.2 مليون عامل، وارتفاعها سنويا +1.2%،بينما ارتفاع العمالة الإناث السعوديات ربعيا +5.9% (صافي زيادة 35.5 ألف عاملة) إلى 638.3 ألف عاملة، وارتفاعها سنويا +9.1%".

ولفت:"وصل صافي الانخفاض في العمالة الوافدة منذ منتصف 2016 حتى نهاية الربع الثالث 2021 إلى أعلى من 2.7 مليون عامل وافد، وتركّز على العمالة الأدنى أجور (أدنى من 3.0 آلاف ريال شهريا)، والأدنى مهارات، والأهم: تستهدف برامج التوطين الأخيرة 2021؛ التركيز الأكبر على الوظائف المتوسطة والعليا".

 

 

وظائف
القطاع الخاص
عمالة
عبدالحميد العمري
تطورات

التعليقات

🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1577
منذ ساعة
معليش...
والله انك اكبر خراط بليله بالبحر الاحمر...

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أحدث التعليقات

اهلاوي صريح
يقصد الاعلاميين اللي على شاكلتك وصحافي الغفله كثيروون عندنا ياليت يسكروو افواءهم
حمود
غيرها
حمود
غيرها
ابو وليد
عاد اليكم مسيلمه
Suliman
كلها اللي انت سويته وتعلمت الاحترام وين الحترام تتكلم عنه

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