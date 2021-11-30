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بالفيديو.. أب يروي تفاصيل غرق أسرته على أحد قوارب الهجرة المتجهة من القنال إلى المملكة

منذ 18 دقيقة
1147
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بالفيديو.. أب يروي تفاصيل غرق أسرته على أحد قوارب الهجرة المتجهة من القنال إلى المملكة

بغداد (صدى):
ودع أب عراقي كردي زوجته وأبنائه الثلاثة على قوارب الهجرة حيث لقى نحو 27 مهاجر حتفهم عندما غرق زورقهم أثناء عبوره المحفوف بالمخاطر للقنال الانجليزية.

وقال الأب،:"منذ 4 شهور كانت المرة الأخيرة التي تلقيت فيها اتصال من ابنتي، لتخبرني انهم استقلوا قاربا سينقلهم عبر القنال من فرنسا إلى المملكة.

وتابع قالت ابنتي :" والدي عزيزي لقد ظللنا في القارب لمدة خمس دقائق، ولكن منذ ذلك الحين انقطع الاتصال تماما ولم أعرف عنهم شيئا.

وقام الأب ببيع منزل عائلته وكل ما يملك مقابل 35 ألف دولار واقترض مبالغ أخرى لدفع تكاليف رحلة أسرته ولكنهم لقوا حتفهم أثناء الرحلة.

 

المملكة
أب عراقي
غرق عائلة
قوارب الهجرة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 674
منذ 7 دقائق
الله يرحمهم
ويجبر مصاب الوالد المسكين

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يرحمهم ويجبر مصاب الوالد المسكين
ط 🍹🍹🍹
الطرارة في دمهم تجري والعياذ بالله لا كرامة ولا خجل ولا عزة نفس إيش الكائنات هاذي ... قرف
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : من يسوي الطيب يلقى مكسبه قدامه هذا مليكنا :سلمان الشامخ عالي الهامة وحنا جنود أبوفهد ومسنده وخدامه...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : من يسوي الطيب يلقى مكسبه قدامه هذا مليكنا :سلمان الشامخ عالي الهامة وحنا جنود أبوفهد ومسنده وخدامه...
ابوبدر
لان هاابقر اقصد هاليشر اختاروا ينزلون بالكاياك في منطقة تجتمع فيها اسماك السردين وتشوفون الطيور كيف تحلق فوق اسراب السردين. الحوت يجي يبلع من...

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