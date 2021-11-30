بالفيديو.. أب يروي تفاصيل غرق أسرته على أحد قوارب الهجرة المتجهة من القنال إلى المملكة

بغداد (صدى):
ودع أب عراقي كردي زوجته وأبنائه الثلاثة على قوارب الهجرة حيث لقى نحو 27 مهاجر حتفهم عندما غرق زورقهم أثناء عبوره المحفوف بالمخاطر للقنال الانجليزية.
وقال الأب،:"منذ 4 شهور كانت المرة الأخيرة التي تلقيت فيها اتصال من ابنتي، لتخبرني انهم استقلوا قاربا سينقلهم عبر القنال من فرنسا إلى المملكة.
وتابع قالت ابنتي :" والدي عزيزي لقد ظللنا في القارب لمدة خمس دقائق، ولكن منذ ذلك الحين انقطع الاتصال تماما ولم أعرف عنهم شيئا.
وقام الأب ببيع منزل عائلته وكل ما يملك مقابل 35 ألف دولار واقترض مبالغ أخرى لدفع تكاليف رحلة أسرته ولكنهم لقوا حتفهم أثناء الرحلة.