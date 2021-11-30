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جيمايلي : أراهن على نادي الهلال في كأس العالم للأندية

منذ 10 ساعات
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جيمايلي : أراهن على نادي الهلال في كأس العالم للأندية

طلال الغامدي (صدى):
راهن نجم نادي نابولي الإيطالي السابق، السويسري بليريم جيمايلي، على نادي الهلال في كأس العالم للأندية، واصفاً إياه بالفريق المميز.

وقال جيمايلي خلال قرعة كأس العالم للأندية : "تشيلسي فريق كبير، وهو مرشحاً كبيراً في أي بطولة، ولكن الهلال فريقا جيدا جداً ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وهناك أيضاً فريق مونتيري المكسيكي، لذلك ستكون بطولة مميزة وتنافسية".

وكانت القرعة التي أجريت في مدينة زيوريخ السويسرية، أسفرت عن مواجهة نادي الهلال أمام الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا.

ومن المقرر مواجهة الهلال لنظيره تشيلسي الإنجليزي، في حال فوزه في المواجهة الأولى في المسابقة، ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة، على أن يواجه الفائز من الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي فريق بالميراس البرازيلي.

 

نادي الهلال
كأس العالم للأندية
نادي نابولي
جيمايلي

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 576
منذ 17 دقيقة
يارجال خلنا نصبح مافاز على ابها بلا كوذاب

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أحدث التعليقات

Saleh ALHARBI
الحمد لله على السلامة. الله يشفي كل مريض ويبعد الامراض عن المسلمين
برنس
يارجال خلنا نصبح مافاز على ابها بلا كوذاب
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
واحد منصف
اظن انه ليس بخيلا لكن لعله ممن يقول بالمساواة بين الرجل والمراة فيقول لماذا يجب ان انفق على المراة فالمراة مثل الرجل فهولاينفق عليها...
برق امصحا
كله هذا علشان ابو خرقة مساكين اللاعبين المحليين عندهم فاشوش كلهم قالوا نزيدهم أجانب لعل وعسى ( والعالمية صعبة قوية)...

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