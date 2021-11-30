جيمايلي : أراهن على نادي الهلال في كأس العالم للأندية

طلال الغامدي (صدى):
راهن نجم نادي نابولي الإيطالي السابق، السويسري بليريم جيمايلي، على نادي الهلال في كأس العالم للأندية، واصفاً إياه بالفريق المميز.
وقال جيمايلي خلال قرعة كأس العالم للأندية : "تشيلسي فريق كبير، وهو مرشحاً كبيراً في أي بطولة، ولكن الهلال فريقا جيدا جداً ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وهناك أيضاً فريق مونتيري المكسيكي، لذلك ستكون بطولة مميزة وتنافسية".
وكانت القرعة التي أجريت في مدينة زيوريخ السويسرية، أسفرت عن مواجهة نادي الهلال أمام الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا.
ومن المقرر مواجهة الهلال لنظيره تشيلسي الإنجليزي، في حال فوزه في المواجهة الأولى في المسابقة، ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة، على أن يواجه الفائز من الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي فريق بالميراس البرازيلي.