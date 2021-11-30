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تتعلم السنع في صب القهوة

منذ ساعتين
1197
1

التعليقات

الللل
الللل عدد التعليقات : 604
منذ 54 دقيقة
اهم شي الشنقله علي الفراش

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يرحمهم ويجبر مصاب الوالد المسكين
ط 🍹🍹🍹
الطرارة في دمهم تجري والعياذ بالله لا كرامة ولا خجل ولا عزة نفس إيش الكائنات هاذي ... قرف
الحربي
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