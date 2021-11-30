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راكان المسند : المشاهير بحاجة لوجود محامي ومظلة يعملون تحت حمايتها (فيديو)

منذ ساعة
1176
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راكان المسند : المشاهير بحاجة لوجود محامي ومظلة يعملون تحت حمايتها (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح الناشط الاجتماعي راكان المسند أنه لابد من وجود محامي خاص لكل مشهور وأن يعملون تحت مظله تحميهم.

وقال راكان المسند:" نحن إلى اليوم غير معترف بنا ليس هناك جهات تحمينا فالمشهور مننا قد يسجن على أمر يجهله وهو ليس على علم بالأمر، مثلما حدث تماما معي."

وتابع،" نحن المشاهير على السوشيال ميديا بحاجة لمحامي وبحاجة للعمل تحت مظلة حكومية تضع ضوابط معينة نسير عليها وتحمينا وتوضح الأمور أمامنا".

وأضاف بخصوص قضيته مع الشيخ علي المالكي، أنه مجرد ناقل لما قاله الشيخ بخصوص الزواج حيث قال أن الهدف من الزواج هو الاستمتاع وليس خدمة الرجل وأنا نقلت الرأي والرأي الآخر فقط.

 

محامي
السوشيال ميديا
الشيخ على المالكي
راكان المسند

التعليقات

اللل
اللل عدد التعليقات : 604
منذ 53 دقيقة
ويصير مثل اوروبا جمعيات وكل جمعية لها محامي وقانوني ويسوون اضراب ومظاهرات
هذا الشخص خبيث ينشر السم في الاعلام
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 674
منذ 27 دقيقة
محامي للتافهين امثاله
قال محامي للمشهورين قال
المشهورين هم من يسهم في بناء الوطن بالعلم النافع

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يرحمهم ويجبر مصاب الوالد المسكين
ط 🍹🍹🍹
الطرارة في دمهم تجري والعياذ بالله لا كرامة ولا خجل ولا عزة نفس إيش الكائنات هاذي ... قرف
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : من يسوي الطيب يلقى مكسبه قدامه هذا مليكنا :سلمان الشامخ عالي الهامة وحنا جنود أبوفهد ومسنده وخدامه...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : من يسوي الطيب يلقى مكسبه قدامه هذا مليكنا :سلمان الشامخ عالي الهامة وحنا جنود أبوفهد ومسنده وخدامه...
ابوبدر
لان هاابقر اقصد هاليشر اختاروا ينزلون بالكاياك في منطقة تجتمع فيها اسماك السردين وتشوفون الطيور كيف تحلق فوق اسراب السردين. الحوت يجي يبلع من...

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