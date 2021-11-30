راكان المسند : المشاهير بحاجة لوجود محامي ومظلة يعملون تحت حمايتها (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح الناشط الاجتماعي راكان المسند أنه لابد من وجود محامي خاص لكل مشهور وأن يعملون تحت مظله تحميهم.
وقال راكان المسند:" نحن إلى اليوم غير معترف بنا ليس هناك جهات تحمينا فالمشهور مننا قد يسجن على أمر يجهله وهو ليس على علم بالأمر، مثلما حدث تماما معي."
وتابع،" نحن المشاهير على السوشيال ميديا بحاجة لمحامي وبحاجة للعمل تحت مظلة حكومية تضع ضوابط معينة نسير عليها وتحمينا وتوضح الأمور أمامنا".
وأضاف بخصوص قضيته مع الشيخ علي المالكي، أنه مجرد ناقل لما قاله الشيخ بخصوص الزواج حيث قال أن الهدف من الزواج هو الاستمتاع وليس خدمة الرجل وأنا نقلت الرأي والرأي الآخر فقط.