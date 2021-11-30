"فريرا" يرفض عرض تدريب "النصر" مقابل ٨٤ مليون ريال

ماجد محمد (صدى):
رفض أبيل فريرا مدرب بالميراس البرازيلي عرض تدريب نادي النصر لمدة موسمين ونصف مقابل ٨٤ مليون ريال سنويا.
وجاء رفض فريرا لرغبته في خوض تجربة كأس العالم للأندية مع فريقه للمرة الثانية، فضلًا عن طموحاته بالعودة للتدريب في القارة العجوز
ونجح بالميراس في تحقيق اللقب تحت قيادة البرتغالي آبيل فيريرا على حساب فلامنجو بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد في أوروجواي على استاد سينتيناريو بالعاصمة مونتيفيديو.
ويذكر أن النصر كان يخطط خلال الأسابيع القليلة الماضية للتعاقد مع المدرب آبيل فيريرا، بعدما فشلت مفاوضاته مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي قال بأنه لن يترك ريفر بليت إلا من أجل الاحتراف في أوروبا.