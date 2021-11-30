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"فريرا" يرفض عرض تدريب "النصر" مقابل ٨٤ مليون ريال

منذ ساعة
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"فريرا" يرفض عرض تدريب "النصر" مقابل ٨٤ مليون ريال

ماجد محمد (صدى):
‏رفض أبيل فريرا مدرب بالميراس البرازيلي عرض تدريب نادي النصر لمدة موسمين ونصف مقابل ٨٤ مليون ريال سنويا.

وجاء رفض فريرا لرغبته في خوض تجربة كأس العالم للأندية مع فريقه للمرة الثانية، فضلًا عن طموحاته بالعودة للتدريب في القارة العجوز

ونجح بالميراس في تحقيق اللقب تحت قيادة البرتغالي آبيل فيريرا على حساب فلامنجو بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد في أوروجواي على استاد سينتيناريو بالعاصمة مونتيفيديو.

ويذكر أن النصر كان يخطط خلال الأسابيع القليلة الماضية للتعاقد مع المدرب آبيل فيريرا، بعدما فشلت مفاوضاته مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي قال بأنه لن يترك ريفر بليت إلا من أجل الاحتراف في أوروبا.

 

نادي النصر
البرازيل
رفض
بالميراس
آبيل فريرا

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 234
منذ 12 دقيقة
عشرات ومئات الملايين تهدر من اجل لعبة ... وهناك ناس ماهي محصلة اللقمة عشان
تسد فيها جوعها ... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

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أحدث التعليقات

صخر
الزعيم العالمي الملكي الاستثنائي إلى النهائي بأذن لله بعد عبور البلوز تشلسي ومقابلة بالميراس البرازيلي
🚴‍♀️
وتم دق ناقوس الخطر لأن مشكلة حساسة طرأت بعد غرق الطائرة البالغ ثمنها 135 مليونا من الدولارات لأن حطام الطائرة يعد كنزًا من الأسرار...
ط 🍹🍹🍹
عشرات ومئات الملايين تهدر من اجل لعبة ... وهناك ناس ماهي محصلة اللقمة عشان تسد فيها جوعها ... لا حول ولا قوة إلا بالله...
عبود
تتذكرون يوم لعب النصر خارجيا ضد فريق نيسان الياباني وبعد ما فازو على النصر ضربوهم ضرب لين عضو الارض ، هزيمه وانضربو عليها كمان...
صالح
lion lion lion lion قبل يوم واحد ⚠تشوه بصري أم قطاعةطريق⚠ هي السنن ورب الكعبة بالأمس كان فرعون وملإِيه يستنكفون من رؤية موسى عليه...

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