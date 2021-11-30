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الاستهبال في البر

منذ 20 ساعة
3204
1

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 869
منذ ساعة
لسه مادخل فيها الزيت

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
واضح من وجهها ان الجني لابسها... ويصفقها من كل مكان 😹😹😹😹
kkkk
بريلين غاليه
kkkk
هههههههههههههههههههههههههههههههه
🚴‍♀️
والشيئ العجيب.. انه اول ما ظهر الفيروس وقبل انتشاره بالعالم.. كان لابو سيكل تعليقات حدثت وتحققت بشكل لا يحتمل معه التخمين... وضروري الصحيفه تعيد...
🚴‍♀️
تشكر الصحه على الشفافيه... من قرأ القرآن وفهم سنن الله في خلقه وكونه..ايقن ان هذا الفيروس رساله من الخالق لخلقه.. ومن العجيب ان هذا...

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