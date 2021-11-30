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شاب ينهار بالبكاء بعد احتراق سيارته
منذ 11 ساعة
1540
1
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التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 2053
منذ 36 دقيقة
الله يعوضه خير
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أحدث التعليقات
العالمي
لا عاد هذا الخبر مبالغ فيه ارحمو عقولنا شوي ٨٤مليون تجبلك فريق كامل ما يحتجلهم مدرب
غييييوووورررر
قل الحياء وصارن يعرضن انفسهن بالمزاد العني
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
القناص
صاحب السياره يسوق وهو أعمى مايشوف الواحد ماأدري كيف يسوق السياره إذا ماتعرف تسوق خل السواقه لأهلها
بلبل البحر
الله يعوضه خير
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