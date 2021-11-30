مدرب الهلال يطلب رحيل 3 لاعبين أجانب بينهم غوميز 

طلال الغامدي (صدى):
طلب المدير الفني ليوناردو جارديم، من رئيس الهلال فهد بن نافل، رحيل 3 من لاعبين من أجل المنافسة على لقب كأس العالم للأندية 2022.
وقال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، إن ليوناردو جارديم طلب رحيل 3 لاعبين دفعة واحدة، في السوق الشتوية المقبلة، وهم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، البيروفي أندريه كاريلو والأرجنتيني لوسيانو فييتو.
وأشار إلى رغبة جارديم، في التعاقد مع 3 أجانب آخرين، في مراكز حراسة المرمى، قلب الدفاع والهجوم، فيما رفض الهلال التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، في ظل تألق عبد الله المعيوف.
يذكر أن الهلال، يخوض كأس العالم من الدور الثاني، عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي أو الجزيرة الإماراتي، على أن يلتقي تشيلسي الإنجليزي، في نصف النهائي.