نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أول تحرك من "النيابة" بشأن واقعة الاعتداء على وافدين داخل مكتب استقدام بحفر الباطن

منذ 8 ساعات
13351
1
أول تحرك من "النيابة" بشأن واقعة الاعتداء على وافدين داخل مكتب استقدام بحفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
وجهت النيابة العامة بالقبض على مواطن ومقيم قاما بالاعتداء على وافدين داخل مكتب استقدام في حفر الباطن

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مواطن ومقيم بالاعتداء على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن، فقد صدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المذكورين استناداً إلى المادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهما، وستطالب بإيقاع العقوبات النظامية المشددة عليهما أمام المحكمة المختصة.

حفر الباطن
مكتب استقدام
النيابة العامة

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 337
منذ 18 دقيقة
تتحرك النيابة حافظة الحقوق عند أي تحرك معوج.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🚴‍♀️
كانت ايام سوداء... حبس بالبيوت.. هم وغم.. خوف ورعب من فيروس اصغر من رأس دبوس... الموضوع ماهو فيروس....؟ هذه رساله من رب الناس للناس......
صخر
ابو ميسي سعره نازل ويقدر يجيبه اي نادي في العالم اما ميسي فلا اعتقد ان اي نادي يجيبه غير مان سيتي و نيوكاسل يونايتد...
أبو عبدالله الحربي
تتحرك النيابة حافظة الحقوق عند أي تحرك معوج.
🚴‍♀️
سبحان الله... هل سيعود العالم لنقطة الصفر.....؟ ولاااااااكن... مع ابو سي🚴‍♂️كل ..مافيش مستحيل ل ل ل
جمال احمد
كالعادة محاربة اي لاعب مميز في النصر

أخر الأخبار

بالفيديو.. طبيب أسنان يوضح سبب رائحة الفم الكريهة
بالفيديو.. طبيب أسنان يوضح سبب رائحة الفم الكريهة
منذ 6 دقائق 1112
أشرف زكي يحسم الجدل بشأن شطب محمد رمضان من النقابة
أشرف زكي يحسم الجدل بشأن شطب محمد رمضان من النقابة
منذ 10 دقائق 127
مواطن يكشف عن تفاصيل تأخر استلام وحدته السكانية "فيديو"
مواطن يكشف عن تفاصيل تأخر استلام وحدته السكانية "فيديو"
منذ 13 دقيقة 1154
الأخضر ينهي استعداداته لمواجهة الأردن
الأخضر ينهي استعداداته لمواجهة الأردن
منذ 16 دقيقة 1177
نصيحة هامة من "الصحة العالمية لكبار السن بشأن أوميكرون
نصيحة هامة من "الصحة العالمية لكبار السن بشأن أوميكرون
منذ 36 دقيقة 1208
بجوائز تصل إلى مليون ريال .. رئيس هيئة الترفيه يتوّج الفائزين والفائزات في AtHack
بجوائز تصل إلى مليون ريال .. رئيس هيئة الترفيه يتوّج الفائزين والفائزات في AtHack
منذ 43 دقيقة 1164
بيتروس يقترب من الانضمام لفريقه الجديد بعد رحيله عن النصر 
بيتروس يقترب من الانضمام لفريقه الجديد بعد رحيله عن النصر 
منذ 50 دقيقة 1675
القبض على مُفحط عرض حياة الآخرين للخطر في الرياض
القبض على مُفحط عرض حياة الآخرين للخطر في الرياض
منذ 57 دقيقة 1229
 أمير الشرقية يمثل المملكة في افتتاح بطولة كأس العرب بالدوحة "صور"
 أمير الشرقية يمثل المملكة في افتتاح بطولة كأس العرب بالدوحة "صور"
منذ ساعة 1442
البيت الأبيض يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي
البيت الأبيض يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي
منذ ساعة 1239