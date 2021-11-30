أول تحرك من "النيابة" بشأن واقعة الاعتداء على وافدين داخل مكتب استقدام بحفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
وجهت النيابة العامة بالقبض على مواطن ومقيم قاما بالاعتداء على وافدين داخل مكتب استقدام في حفر الباطن
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مواطن ومقيم بالاعتداء على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن، فقد صدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المذكورين استناداً إلى المادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهما، وستطالب بإيقاع العقوبات النظامية المشددة عليهما أمام المحكمة المختصة.