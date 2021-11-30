سوريا تعلن إحباط تهريب 500 كيلوجرامًا من الكبتاجون إلى المملكة

دمشق (صدى):
أحبطت السلطات السورية ، اليوم، تهريب أكثر من 500 كيلوجرام من حبوب الكبتاجون المخدرة شحنت داخل أكياس المعكرونة وكانت في طريقها إلى السعودية.
وتمكنت الجهات المختصة من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت موضوعة ضمن شحنة معكرونة، مجهزة للتصدير إلى السعودية ، متضمنة نحو 525 كيلوجراماً من الحبوب، كما تعد هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.
وفي سياق آخر ،كانت السلطات السورية قد أعلنت عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاجون، في كثير من المرات آخرها في 24 من الشهر الحالي و تضمنت 525 كيلوغراماً مخبأة أيضاً في أكياس معكرونة.