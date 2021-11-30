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سوريا تعلن إحباط تهريب 500 كيلوجرامًا من الكبتاجون إلى المملكة

منذ ساعتين
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سوريا تعلن إحباط تهريب 500 كيلوجرامًا من الكبتاجون إلى المملكة

دمشق (صدى):
أحبطت السلطات السورية ، اليوم، تهريب أكثر من 500 كيلوجرام من حبوب الكبتاجون المخدرة شحنت داخل أكياس المعكرونة وكانت في طريقها إلى السعودية.

وتمكنت الجهات المختصة من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت موضوعة ضمن شحنة معكرونة، مجهزة للتصدير إلى السعودية ، متضمنة نحو 525 كيلوجراماً من الحبوب، كما تعد هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.

وفي سياق آخر ،كانت السلطات السورية قد أعلنت عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاجون، في كثير من المرات آخرها في 24 من الشهر الحالي و تضمنت 525 كيلوغراماً مخبأة أيضاً في أكياس معكرونة.

السعودية
سوريا
السلطات السورية
حبوب الكبتاجون
إحباط
محاولة تهريب
حبوب مخدرة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 671
منذ 40 دقيقة
يجب تتبع مصنع الكبتاجون هذا وتدميره

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أحدث التعليقات

بو فهد
الله المستعان الله يوفق الجميع
عبدالله
يجب تتبع مصنع الكبتاجون هذا وتدميره
عبدالله
قواكم الله اقطعوا دابر مراكب المجوس
الورود
كل توقعاته كذب فالعلم عند الله
ابو عمر
كلامك صحيح

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