بالفيديو.. "أخصائية تغذية" توضح فائدة استخدام المواد الحافظة

الرياض (صدى):
أوضحت أخصائية التغذية، وجدان قطب، اليوم الثلاثاء، فائدة استخدام المواد الحافظة للحفاظ على الخضروات والفاكهة لأطول فترة ممكنة.
وقالت قطب خلال حدثها في برنامج " صباح السعودية " : المواد الحافظة مادة كيميائية تمنع وصول البكتيريا إلى الغذاء وتحافظ عليه خاصة عند انتقاله من دولة إلى أخرى.
وأضافت أن المواد الحافظة يتم استخدامها أيضًا مع اللحوم والأسماك، مشيرة إلى أن بعض المواد الغذائية لايمكن تفريزها أو تعليبها، مثل الحليب يتم تبريده.
وأشارت إلى أن هناك مواد حافظة صناعية ومواد حافظة طبيعية مثل الملح والسكر والخل.