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بالفيديو.. "أخصائية تغذية" توضح فائدة استخدام المواد الحافظة

منذ 4 أيام
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بالفيديو.. "أخصائية تغذية" توضح فائدة استخدام المواد الحافظة

الرياض (صدى):
أوضحت أخصائية التغذية، وجدان قطب، اليوم الثلاثاء، فائدة استخدام المواد الحافظة للحفاظ على الخضروات والفاكهة لأطول فترة ممكنة.

وقالت قطب خلال حدثها في برنامج " صباح السعودية " : المواد الحافظة مادة كيميائية تمنع وصول البكتيريا إلى الغذاء وتحافظ عليه خاصة عند انتقاله من دولة إلى أخرى.

وأضافت أن المواد الحافظة يتم استخدامها أيضًا مع اللحوم والأسماك، مشيرة إلى أن بعض المواد الغذائية لايمكن تفريزها أو تعليبها، مثل الحليب يتم تبريده.

وأشارت إلى أن هناك مواد حافظة صناعية ومواد حافظة طبيعية مثل الملح والسكر والخل.

الخضروات
المواد الغذائية
وجدان قطب
المواد الحافظة

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 1
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حلو

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أحدث التعليقات

رااايق
هذه الأمراض النفسية وما تسوي كله بسبب الحقد على النصر ***!!! يتذكر شيئ من قبل 20 سنه ***!!!! هههههههههههههههه
اللل
الشتإ في البر وشبة النار وهرفي صغير اما الخرابيط هاذي ماهي لنا
محمد
حلو
4everx2
معاد هذا الخبر اعتقد انه مقلب منهم لجلب الشهرة او استعطاف الناس بأعطائهم الأموال فقط.
4everx2
الحقيقه قد جربته رائع مجرد وضع القهوة على فروة الرأس وتدليك فروة الراس قبل غسل الشعر بربع ساعه ثم غسل الشعر فقط بالماء الدافئ...

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