بالفيديو.. خبير يكشف نصائح و أسرار قبل شراء كاميرات مراقبة لمنزلك

علي القحطاني (صدى):
كشف الخبير التقني عامر الخالدي، عن نصائح و أسرار قبل شراء كاميرات مراقبة لمنزلك؛ حيث أصبحت أسعار الكاميرات في متناول اليد.
وقال المهندس عامر الخالدي، أنه قبل الذهاب لشراء كاميرا لابد من تحديد المنطقة التي تريد تغطيتها، ومعرفة شدة خطوط الطول والعرض لضمان وضوح وجودة الصورة، وتحديد ما إذا كانت الإضاءة داخلية أم خارجية.
ونصح الخالدي بأن تغطي الكاميرا جميع مداخل المنزل وإزالة أوراق الأشجار التي تغطيها ووضع كاميرات تغطي الأربع زوايا، ووضع كاميرا على سطح المنزل، بحسب تصريحاته لقناة "السعودية".