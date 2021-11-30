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بالفيديو.. خبير يكشف نصائح و أسرار قبل شراء كاميرات مراقبة لمنزلك

منذ 11 ساعة
14984
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بالفيديو.. خبير يكشف نصائح و أسرار قبل شراء كاميرات مراقبة لمنزلك

علي القحطاني (صدى):
كشف الخبير التقني عامر الخالدي، عن نصائح و أسرار قبل شراء كاميرات مراقبة لمنزلك؛ حيث أصبحت أسعار الكاميرات في متناول اليد.

وقال المهندس عامر الخالدي، أنه قبل الذهاب لشراء كاميرا لابد من تحديد المنطقة التي تريد تغطيتها، ومعرفة شدة خطوط الطول والعرض لضمان وضوح وجودة الصورة، وتحديد ما إذا كانت الإضاءة داخلية أم خارجية.

ونصح الخالدي بأن تغطي الكاميرا جميع مداخل المنزل وإزالة أوراق الأشجار التي تغطيها ووضع كاميرات تغطي الأربع زوايا، ووضع كاميرا على سطح المنزل، بحسب تصريحاته لقناة "السعودية".

خبير تقني
نصائح
أسرار تقنية
كاميرا المراق

التعليقات

🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1584
منذ 59 دقيقة
نص كلامك غلط...
سووو مقابله مع ابو سيكل ويعطيكم العلم الي يوقف على شنباته ثور

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أحدث التعليقات

عبدالله
كيف انتهت….؟؟؟؟ التجديد او عدم التجديد؟؟؟
يوسف
انا اشوف مافيها شيء حمدالله يعتذر للبليهي بعد الكف اللي عدل وجهه
🚴‍♀️
نص كلامك غلط... سووو مقابله مع ابو سيكل ويعطيكم العلم الي يوقف على شنباته ثور
نجاة محمد
الحمد لله و مبروك الوظيفة
الشرقية
كنها وجه ددسن مصدوم توه مسمكر ومرشوش ،،،

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