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صادت زوجها غايب عن الدوام

منذ 18 ساعة
3139
1

التعليقات

محمد ابو إياد
محمد ابو إياد عدد التعليقات : 2
منذ 27 دقيقة
يا بنت الحلال خله يفطر

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير
ابو عمار
طيب اين الاثاره في القصه ؟ عموما معنى اروس يعني يسقي المزرعه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
في قريح الله لا يرده
ابو عمار
اللي عنده خبره يعني عنده وظيفه فلا اتصور انه سيأتي اليك ليبداء من جديد

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