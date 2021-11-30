بالصور.. ظهور "آلهة السماء" أول طائرة مصرية بدون طيار

القاهرة (صدى):
كشفت مهندس مصري مشارك في تصنيع أول طائرة مصرية بدون طيار والتي أطلق عليها "نوت"، أن 70 فنيًا مصريًا اشتركوا في تصنيعها بعد حصولهم على تدريبات مكثفة.
وعن اسم الطائرة، فأشار إلى أنه يرمز يرمز لأحد الآلهة عند قدماء المصريين وهي آلهة السماء.
كما ذكر أن "نوت" هي أول طائرة يتم تصنيعها بالكامل في مصر بدون الحاجة لأي شريك أجنبي.
وفيما يتعلق بتدريبات المشاركين في تصنيع "نوت": "بدأنا بتجهيز محتوى علمي لدورة استمرت 3 أسابيع اعتمدناها في الفنية العسكرية، ومن اجتازها انضم للمشروع".
وأكد أن "نوت" لها إصداران، الإصدار الجاهز للبيع هو المشارك حاليًا في معرض "إيديكس"، وهناك إصدار يتم تحديثه للمشاركة في "إيديكس" القادم.