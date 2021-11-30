بالفيديو.. لحظة سقوط أغلى مقاتلة في العالم من حاملة الطائرات

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو تم التقاطه لأغلى مقاتلة في العالم والأكثر تطورًا وهى تفقد توازنها بعد ثوان من إقلاعها لتسقط بالقرب من مصر.
وسقطت الطائرة في ١٧ نوفمبر الجاري من حاملة طائرات بريطانية حيث ابتلعها البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة "رأس العين" البعيدة في محافظة دمياط المصرية.
ويعد ذلك أول حادث تتعرض له الأميركية الصنع F- 35 بالشرق الأوسط، فيما قام الطيار بالصغط على زر جعله يقفز مع مقعده منها وهبط بمظلة على الماء، بحسب موقع "العربية".
وتم دق ناقوس الخطر لأن مشكلة حساسة طرأت بعد غرق الطائرة البالغ ثمنها 135 مليونا من الدولارات لأن حطام الطائرة يعد كنزًا من الأسرار العسكرية قد تبحث عنه روسيا بشكل خاص.
وظلت حاملة الطائرات البريطانية في مكانها منذ الحادث لأن مياه المتوسط بدأت تشهد صراعا للبحث عن الحطام بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها بحلف الأطلسي من جهة أخرى.