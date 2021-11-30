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بالفيديو.. لحظة سقوط أغلى مقاتلة في العالم من حاملة الطائرات

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. لحظة سقوط أغلى مقاتلة في العالم من حاملة الطائرات

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو تم التقاطه لأغلى مقاتلة في العالم والأكثر تطورًا وهى تفقد توازنها بعد ثوان من إقلاعها لتسقط بالقرب من مصر.

وسقطت الطائرة في ١٧ نوفمبر الجاري من حاملة طائرات بريطانية حيث ابتلعها البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة "رأس العين" البعيدة في محافظة دمياط المصرية.

ويعد ذلك أول حادث تتعرض له الأميركية الصنع F- 35 بالشرق الأوسط، فيما قام الطيار بالصغط على زر جعله يقفز مع مقعده منها وهبط بمظلة على الماء، بحسب موقع "العربية".

وتم دق ناقوس الخطر لأن مشكلة حساسة طرأت بعد غرق الطائرة البالغ ثمنها 135 مليونا من الدولارات لأن حطام الطائرة يعد كنزًا من الأسرار العسكرية قد تبحث عنه روسيا بشكل خاص.

وظلت حاملة الطائرات البريطانية في مكانها منذ الحادث لأن مياه المتوسط بدأت تشهد صراعا للبحث عن الحطام بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها بحلف الأطلسي من جهة أخرى.

روسيا
حلف الأطلسي
أغلى مقاتلة في العالم
إقلاع الطائرة
حاملة الطائرات البريطانية
الأسرار العسكرية

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7787
منذ ساعة
ألي يسوق عليمي دجاجه صقعى
🚴‍♀️
🚴‍♀️ عدد التعليقات : 1573
منذ 58 ثانية
وتم دق ناقوس الخطر لأن مشكلة حساسة طرأت بعد غرق الطائرة البالغ ثمنها 135 مليونا من الدولارات لأن حطام الطائرة يعد كنزًا من الأسرار العسكرية قد تبحث عنه روسيا بشكل خاص.
....؟
بعد هذا المقطع يتضح ان هذا الكلام خرااااط..فموقعها واضح بالملي وتم انتشالها بنفس اليوم...
ولاكن التهويل حول قدراتها والخوف من السطل الروسي وأن ثمنها ١٣٥ مليون دولار فهذا لتسويقها على العالم الثالث المتخلف..

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أحدث التعليقات

صخر
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