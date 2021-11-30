بالفيديو.. "بيكا " لعمر كمال "عايز هدية سيارة بنتلي زيك"

أميرة خالد (صدى):
نشر الفنان المصري عمر كمال، عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو جمعه بزميله الفنان حمو بيكا، مداعبا إياه في رغبته في الحصول على سيارة "بينتلي" مثل التي حصل عليها كهدية من إحدى الأسر السعودية.
وأظهر الفيديو حمو بيكا وهو يقتحم غرفة عمر كمال بالفندق، ويوقظه من النوم بدعابة ليسأله عن كيفية الوصول إلى الأسرة التي منحته السيارة على سبيل الهدية.
وعلق عمر كمال على الفيديو مازحا: "بيكا عايز عربية بنتلى "، ومنذ أيام نشر كمال فيديو يوضح فيه استلامه سيارة بنتلي من أحد الاسرة السعودية مع درع تكريمي اثناء استضافتهم له في المملكة.