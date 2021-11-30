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بالفيديو.. "بيكا " لعمر كمال "عايز هدية سيارة بنتلي زيك"

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. "بيكا " لعمر كمال "عايز هدية سيارة بنتلي زيك"

أميرة خالد (صدى):
نشر الفنان المصري عمر كمال، عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو جمعه بزميله الفنان حمو بيكا، مداعبا إياه في رغبته في الحصول على سيارة "بينتلي" مثل التي حصل عليها كهدية من إحدى الأسر السعودية.

وأظهر الفيديو حمو بيكا وهو يقتحم غرفة عمر كمال بالفندق، ويوقظه من النوم بدعابة ليسأله عن كيفية الوصول إلى الأسرة التي منحته السيارة على سبيل الهدية.

وعلق عمر كمال على الفيديو مازحا: "بيكا عايز عربية بنتلى "، ومنذ أيام نشر كمال فيديو يوضح فيه استلامه سيارة بنتلي من أحد الاسرة السعودية مع درع تكريمي اثناء استضافتهم له في المملكة.

المملكة
سيارة بنتلي
عمر كمال
حمو بيكا

التعليقات

الللل
الللل عدد التعليقات : 604
منذ 56 دقيقة
تعال فيه عندنا من الاسؤ من عقول البهايم
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 235
منذ 9 دقائق
الطرارة في دمهم تجري والعياذ بالله لا كرامة ولا خجل ولا عزة نفس إيش الكائنات هاذي ... قرف

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يرحمهم ويجبر مصاب الوالد المسكين
ط 🍹🍹🍹
الطرارة في دمهم تجري والعياذ بالله لا كرامة ولا خجل ولا عزة نفس إيش الكائنات هاذي ... قرف
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : من يسوي الطيب يلقى مكسبه قدامه هذا مليكنا :سلمان الشامخ عالي الهامة وحنا جنود أبوفهد ومسنده وخدامه...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : من يسوي الطيب يلقى مكسبه قدامه هذا مليكنا :سلمان الشامخ عالي الهامة وحنا جنود أبوفهد ومسنده وخدامه...
ابوبدر
لان هاابقر اقصد هاليشر اختاروا ينزلون بالكاياك في منطقة تجتمع فيها اسماك السردين وتشوفون الطيور كيف تحلق فوق اسراب السردين. الحوت يجي يبلع من...

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