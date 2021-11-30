بالفيديو.. نهي نبيل تعلن حملها بطريقة عفوية

أميرة خالد (صدى):
أعلنت نهى نبيل حملها بفيديو عبر مقطع فيديو عفوي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي، أنستجرام، لتفسر بذلك سبب اختفائها خلال الفترة الماضية.
وقالت نهي نبيل "في سر صغير أخفيناه الـ5 شهور اللي فاتت، الحمدالله على نعمه، وربي يرزق كل محروم هالشعور.. اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي فرده لي عند مولده مرداً سالماً، معافى من كل شر وكل مرض وكل أذى، اللهم رده لي في أحسن حال من غير زياده أو نقصان".
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الخبر متمنين لها الخروج بالسلامة هي وجنينها
ويأتي إعلان نهى نبيل لحملها بعد نفيها للأمر خلال الأشهر الماضية، بعد شكوك أثارتها بتغير ملامحها في عدد من مقاطع الفيديو والصور.