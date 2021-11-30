نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. نهي نبيل تعلن حملها بطريقة عفوية

منذ ساعة
1090
2
بالفيديو.. نهي نبيل تعلن حملها بطريقة عفوية

أميرة خالد (صدى):
أعلنت نهى نبيل حملها بفيديو عبر مقطع فيديو عفوي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي، أنستجرام، لتفسر بذلك سبب اختفائها خلال الفترة الماضية.

وقالت نهي نبيل "في سر صغير أخفيناه الـ5 شهور اللي فاتت، الحمدالله على نعمه، وربي يرزق كل محروم هالشعور.. اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي فرده لي عند مولده مرداً سالماً، معافى من كل شر وكل مرض وكل أذى، اللهم رده لي في أحسن حال من غير زياده أو نقصان".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الخبر متمنين لها الخروج بالسلامة هي وجنينها

ويأتي إعلان نهى نبيل لحملها بعد نفيها للأمر خلال الأشهر الماضية، بعد شكوك أثارتها بتغير ملامحها في عدد من مقاطع الفيديو والصور.

انستجرام
الحمل
نهى نبيل
الجنين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55557
منذ ساعة
مبروك
اللل
اللل عدد التعليقات : 599
منذ ساعة
حتي انا حامل
وش الجديد
لاتكوني اول سيدة في العالم تحملين حتي الحشرات تحمل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية
ع. س. ع
مريض
guiaae
يستاهل عن جداره واستحقاق مافي افضل من الاسطوره ميسي
kkkk
يافقراوي انت خذ اسيا بعدين ناقش العالميه
محسن
الكل مستعجل ينزل اسهمه للاكتتاب عشان ياكل الكعكة بما فيها شركة تداول واذا تم التداول هربوا بالفلوس وتدبس فيها المواطن

أخر الأخبار

حقيقة تفاوض الأهلي المصري مع "حمدالله"
حقيقة تفاوض الأهلي المصري مع "حمدالله"
منذ 4 دقائق 1242
بالفيديو.. قائمة بهواتف خطفت الأنظار هذا العام
بالفيديو.. قائمة بهواتف خطفت الأنظار هذا العام
منذ 8 دقائق 1183
الكويت: لا أمن ولا استقرار في العالم إلا بنزع السلاح النووي نهائيا
الكويت: لا أمن ولا استقرار في العالم إلا بنزع السلاح النووي نهائيا
منذ 11 دقيقة 1181
بالصور.. ظهور "آلهة السماء" أول طائرة مصرية بدون طيار
بالصور.. ظهور "آلهة السماء" أول طائرة مصرية بدون طيار
منذ 13 دقيقة 1249
وظائف شاغرة للجنسين في شركة الشايع الدولية
وظائف شاغرة للجنسين في شركة الشايع الدولية
منذ 18 دقيقة 1334
فزعه من نوع آخر
فزعه من نوع آخر
منذ 24 دقيقة 368
بالفيديو.. "بيكا " لعمر كمال "عايز هدية سيارة بنتلي زيك"
بالفيديو.. "بيكا " لعمر كمال "عايز هدية سيارة بنتلي زيك"
منذ 29 دقيقة 483
بالفيديو.. لحظة سقوط أغلى مقاتلة في العالم من حاملة الطائرات
بالفيديو.. لحظة سقوط أغلى مقاتلة في العالم من حاملة الطائرات
منذ 34 دقيقة 1791
"الأحمر": دور كبير ومستمر للتحالف لمساندة الشرعية باليمن
"الأحمر": دور كبير ومستمر للتحالف لمساندة الشرعية باليمن
منذ 39 دقيقة 1478
بالفيديو.. مواطن يلتقي زميله السابق في العمل بعد 63 عاما
بالفيديو.. مواطن يلتقي زميله السابق في العمل بعد 63 عاما
منذ 41 دقيقة 1641