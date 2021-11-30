وزير خارجية يلقي كلمة إلى الأمم المتحدة من داخل المحيط

وكالات (صدى):
حذر سيمون كوفي، وزير خارجية دولة توفالو، وهي جزر واقعة في المحيط الهادئ، من ظاهرة الاحتباس الحراري ومشكلة التغير المناخي، ضاربا مثلا ببلاده التي تغوص تحت الماء.
وحرص وزير خارجية دولة توفالو، الواقعة في منتصف الطريق بين جزر هاواي وأستراليا، على توجيه كلمة إلى قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، وهو يقف داخل مياه المحيط، مبينا أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد تم إثباتها من خلال العديد من الدراسات التي أجراها العلماء، وسيكون من الصعب على الأشخاص الذين ينكرون العلم شرح ما يجري.
وأكد وزير خارجية توفالو هلى ضرورة أن التوضيح بالفيديو والصور كيف تتغير التضاريس بسبب التغير المناخي، مشيرا إلى أن الأمريكيين وضعوا خلال الحرب العالمية الثانية خرسانة مسلحة في هذا المكان (قبل أن تغمره مياه البحر)، وهي الآن مغمورة بالمياه على عمق حوالي 20 سنتمتر.
وأضاف "تعلمون، حين تعيش في جزيرة صغيرة وترى كيف تجرفها المياه على مر السنين، فسيكون من الصعب جدا عليك إنكار حقيقة تغير المناخ"، معربا في الوقت نفسه عن استعداده للترحيب بالسياح في توفالو للتعرف على المشاكل المناخية التي يواجهها السكان.