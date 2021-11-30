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بالفيديو.. أخصائية نفسية: 15% من السعوديين يعانون من الاكتئاب

منذ ساعة
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بالفيديو.. أخصائية نفسية: 15% من السعوديين يعانون من الاكتئاب

علي القحطاني (صدى):
كشفت الأخصائية النفسية الدكتورة ندى العيسى، إن 15% من السعوديين يعانون من الاكتئاب.

وأوضحت الدكتورة ندى العيسى، إنه لا توجد إحصائيات بشأن الاكتئاب الشتوي، بينما تعد الحلويات إحدى مضاداته، لافتة إلى انخفاض نسبة الذين يعانون من الاكتئاب بشرى جميلة، بحسب برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية".

وأشارت إلى أن أعراض الاكتئاب تشمل قلة النشاط وعدم الإقبال على أي شيء، مضيفة أن التركيز على تناول ما يسمى "الأكلات العاطفية" أحد سلوكيات الإنسان المرتبطة بمحاولة تفادي الاكتئاب وتشمل الحلوى والنشويات، والشيكولاتة الداكنة.

الاكتئاب
صحة نفسية
أخصائية نفسية
الاكتئاب الشتوي
أكلات عاطفية

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3953
منذ ساعة
حدثي ولا حرج فانا اشد الناس اكتئابا منذ تقاعدي قبل سنة لقد عرفت الان معنى كلمة متقاعد فهي تعني ( مت قاعدا) وهذا مانفعله الان
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 790
منذ ساعة
اتوقع الرقم اكثر بكثير
بعذرهم ديون على البنوك
وديون لصاحب العقار
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55556
منذ 14 دقيقة
الاكتئاب سببه الابتعاد عن كتاب الله و عن الصلاه وخصوصا في المساجد

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الجافوره تقع جنوب الاحساء
ابو الفوارس
الله يسعده ويحفظه يارب
ابو عمار
سبحان الله وبحمده
أبو عبدالله الحربي
علاقاتنا واضحة للوضوح وصرحتنا توضح للواضح لنا.
ابو عمار
اوكي

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