بالفيديو.. أخصائية نفسية: 15% من السعوديين يعانون من الاكتئاب

علي القحطاني (صدى):
كشفت الأخصائية النفسية الدكتورة ندى العيسى، إن 15% من السعوديين يعانون من الاكتئاب.
وأوضحت الدكتورة ندى العيسى، إنه لا توجد إحصائيات بشأن الاكتئاب الشتوي، بينما تعد الحلويات إحدى مضاداته، لافتة إلى انخفاض نسبة الذين يعانون من الاكتئاب بشرى جميلة، بحسب برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية".
وأشارت إلى أن أعراض الاكتئاب تشمل قلة النشاط وعدم الإقبال على أي شيء، مضيفة أن التركيز على تناول ما يسمى "الأكلات العاطفية" أحد سلوكيات الإنسان المرتبطة بمحاولة تفادي الاكتئاب وتشمل الحلوى والنشويات، والشيكولاتة الداكنة.