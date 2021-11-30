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هل توقيت اكتتاب مجموعة تداول مناسب مع التراجعات ؟ .. مستشار مالي يوضح

منذ 3 ساعات
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هل توقيت اكتتاب مجموعة تداول مناسب مع التراجعات ؟ .. مستشار مالي يوضح

الرياض (صدى):
أكد خالد الزايدي مستشار مالي، أن التوقيت الحالي غير متاسب لاكتتاب مجموعة تداول مع التراجعات التي شهدتها السوق خلال الأسبوع الماضي.

وعن ذلك، قال "الزايدي":" التوقيت غير مناسب لاكتتاب مجموعة تداول في ظل ما حدث في الأسبوع الماضي؛ لأنه ممكن يضر الأفراد أكثر ما يضر الشركات والمؤسسات".

وأوضح أيضًا أن الشركات والمؤسسات قادرة على ذلك لأنها تمتلك رؤس أموال قادرة على عملية الاكتتاب، بحسب قناة "الإخبارية".

أما فيما يخص السعر، كشف المستشار المالي أنه كان هناك تقييم كامل لسعر السهم وبالتالي أعتقد إنه مر على كثير من الشركات الاستثمارية المتخصصة.

 

الأسهم
رؤوس الأموال
خالد الزايدي
المستشار المالي
اكتتاب مجموعة تداول
الشركات والمؤسسات
شركة استثمارية متخصصة

التعليقات

محسن
محسن عدد التعليقات : 1
منذ 40 دقيقة
الكل مستعجل ينزل اسهمه للاكتتاب عشان ياكل الكعكة بما فيها شركة تداول واذا تم التداول هربوا بالفلوس وتدبس فيها المواطن

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية
ع. س. ع
مريض
guiaae
يستاهل عن جداره واستحقاق مافي افضل من الاسطوره ميسي
kkkk
يافقراوي انت خذ اسيا بعدين ناقش العالميه
محسن
الكل مستعجل ينزل اسهمه للاكتتاب عشان ياكل الكعكة بما فيها شركة تداول واذا تم التداول هربوا بالفلوس وتدبس فيها المواطن

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