هل توقيت اكتتاب مجموعة تداول مناسب مع التراجعات ؟ .. مستشار مالي يوضح

الرياض (صدى):
أكد خالد الزايدي مستشار مالي، أن التوقيت الحالي غير متاسب لاكتتاب مجموعة تداول مع التراجعات التي شهدتها السوق خلال الأسبوع الماضي.
وعن ذلك، قال "الزايدي":" التوقيت غير مناسب لاكتتاب مجموعة تداول في ظل ما حدث في الأسبوع الماضي؛ لأنه ممكن يضر الأفراد أكثر ما يضر الشركات والمؤسسات".
وأوضح أيضًا أن الشركات والمؤسسات قادرة على ذلك لأنها تمتلك رؤس أموال قادرة على عملية الاكتتاب، بحسب قناة "الإخبارية".
أما فيما يخص السعر، كشف المستشار المالي أنه كان هناك تقييم كامل لسعر السهم وبالتالي أعتقد إنه مر على كثير من الشركات الاستثمارية المتخصصة.