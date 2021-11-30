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بالفيديو.. امرأة تفاجئ زوجها بخبر حملها على شاشة الملعب

منذ 37 دقيقة
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بالفيديو.. امرأة تفاجئ زوجها بخبر حملها على شاشة الملعب

متابعة_أميرة خالد (صدى):
فوجئ أحد مشجعي كرة السّلّة خلال مباراة لفريق أورلاندو ماجيك بإعلان زوجته خبر حملها له على الشاشة الكبيرة أمام الجمهور بأكمله.

وظهر جيمس بيلي على الشاشة الكبيرة لملعب كرة السلة وتم إعلامه بخبر حمل زوجته تايلور بيلي وبأنه أصبح والدًا.

وقالت الزوجة : لطالما حلم زوجي بأن أخبره خبر حملي بطريقة رائعة وفريدة. ولهذا السبب اعتقدتُ أنه من الرائع أن أزفّ الخبر على الشاشة الكبيرة وأمام الجميع."

وأوضحت تايلور أنّها علمت بخبر حملها قبل أيام قليلة من موعد المباراة وقد خططت للأمر بأكمله سرّاً وطلبت من والديها الحضور أيضاً.

كرة السلة
الجمهور
شاشة الملعب
خبر حملها
ملعب كرة السلة
فريق أورلاندو ماجيك

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55550
منذ 25 دقيقة
ههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
حدثي ولا حرج فانا اشد الناس اكتئابا منذ تقاعدي قبل سنة لقد عرفت الان معنى كلمة متقاعد فهي تعني ( مت قاعدا) وهذا مانفعله...
كجمغلو
اهم شيء هي مبسوطة
خبير زمانه
فتيات للاسف يحسبن الحرية والعيش بالغرب متعه وحريه بالتصرفات مراهقات وجاهلات الغرب العيشه فيه مذله وسوف يستخدمونها للمتعه ونزع الكرامه لايوجد افضل من العيش...
كجمغلو
هههههههههههههههههههههههه معركة حامية الوطيس
كجمغلو
لا حـــــــــــــــول ولا قـــــــــــــوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــم

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