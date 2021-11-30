بالفيديو.. امرأة تفاجئ زوجها بخبر حملها على شاشة الملعب

متابعة_أميرة خالد (صدى):
فوجئ أحد مشجعي كرة السّلّة خلال مباراة لفريق أورلاندو ماجيك بإعلان زوجته خبر حملها له على الشاشة الكبيرة أمام الجمهور بأكمله.
وظهر جيمس بيلي على الشاشة الكبيرة لملعب كرة السلة وتم إعلامه بخبر حمل زوجته تايلور بيلي وبأنه أصبح والدًا.
وقالت الزوجة : لطالما حلم زوجي بأن أخبره خبر حملي بطريقة رائعة وفريدة. ولهذا السبب اعتقدتُ أنه من الرائع أن أزفّ الخبر على الشاشة الكبيرة وأمام الجميع."
وأوضحت تايلور أنّها علمت بخبر حملها قبل أيام قليلة من موعد المباراة وقد خططت للأمر بأكمله سرّاً وطلبت من والديها الحضور أيضاً.