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جابت العيد فيهم
منذ ساعة
604
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55550
منذ 27 دقيقة
يا ساتر
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أحدث التعليقات
خبير زمانه
فتيات للاسف يحسبن الحرية والعيش بالغرب متعه وحريه بالتصرفات مراهقات وجاهلات الغرب العيشه فيه مذله وسوف يستخدمونها للمتعه ونزع الكرامه لايوجد افضل من العيش...
كجمغلو
هههههههههههههههههههههههه معركة حامية الوطيس
كجمغلو
لا حـــــــــــــــول ولا قـــــــــــــوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــم
كجمغلو
لا حـــــــــــــــول ولا قـــــــــــــوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــم
ااوفا طبعي
اقول النصر مايبي رقعة وجهه ينقلع وانت معاه خل التصاريح والبربره تنفعكم النصر اكبر من حمدالله
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