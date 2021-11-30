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محامي رشوان توفيق: ابنته استولت على وديعة خاصة به

منذ ساعتين
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محامي رشوان توفيق: ابنته استولت على وديعة خاصة به

القاهرة (صدى):
كشف المستشار مجدي مهران محامي الفنان المصري رشوان توفيق ، كواليس القضية التي أقدمت ابنة الأخير على رفعها ضد والدها.

وأوضح "مهران" أن آية رشوان ابنة الفنان رشوان توفيق استولت علي وديعة وضعها الفنان باسمها في أحد البنوك الخاصة، وطلب منها عدم سحبها لحين وفاته.

وذكر أن "رشوان" يعيش من عائد هذه الوديعة شهريًا وليس له أي دخل آخر، مؤكدا أنه فوجئ بسحب زوج ابنته للوديعة بموجب توكيل منها ليتوقف أي دخل شهري له.

وكان الفنان رشوان توفيق قد صرح أن ابنته آية رشوان توفيق أقدمت على رفع ثلاث قضايا للتمكن من التصرف في ممتلكات والدها.

 

رشوان توفيق
قضية الحجر
أزمة رشوان توفيق وابنته
آية رشوان توفيق
التوكيلات

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8712
منذ 54 دقيقة
اكبر خطأ ارتكبه هو توزيع ميراثه قبل وفاته
لاتقسم شيء تكفل الله بقسمته بعد وفاتك
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17521
منذ 53 دقيقة
البنت عاقة لوالدها ولن تهنأ في حياتها ابدا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55550
منذ 35 دقيقة
البنت الحقيره لاعب بعقلها الزوج الحقير بشغله الممتاز ولهذا اعطته توكيل ليسحب اموال والدها

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
فتيات للاسف يحسبن الحرية والعيش بالغرب متعه وحريه بالتصرفات مراهقات وجاهلات الغرب العيشه فيه مذله وسوف يستخدمونها للمتعه ونزع الكرامه لايوجد افضل من العيش...
كجمغلو
هههههههههههههههههههههههه معركة حامية الوطيس
كجمغلو
لا حـــــــــــــــول ولا قـــــــــــــوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــم
كجمغلو
لا حـــــــــــــــول ولا قـــــــــــــوة الا بالله العلي العظيــــــــــــــــــــــــم
ااوفا طبعي
اقول النصر مايبي رقعة وجهه ينقلع وانت معاه خل التصاريح والبربره تنفعكم النصر اكبر من حمدالله

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