محامي رشوان توفيق: ابنته استولت على وديعة خاصة به

القاهرة (صدى):
كشف المستشار مجدي مهران محامي الفنان المصري رشوان توفيق ، كواليس القضية التي أقدمت ابنة الأخير على رفعها ضد والدها.
وأوضح "مهران" أن آية رشوان ابنة الفنان رشوان توفيق استولت علي وديعة وضعها الفنان باسمها في أحد البنوك الخاصة، وطلب منها عدم سحبها لحين وفاته.
وذكر أن "رشوان" يعيش من عائد هذه الوديعة شهريًا وليس له أي دخل آخر، مؤكدا أنه فوجئ بسحب زوج ابنته للوديعة بموجب توكيل منها ليتوقف أي دخل شهري له.
وكان الفنان رشوان توفيق قد صرح أن ابنته آية رشوان توفيق أقدمت على رفع ثلاث قضايا للتمكن من التصرف في ممتلكات والدها.