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أمل الشهراني لفتاة طلبت الهرب عندها: العيش في أمريكا ليس سهلاً

منذ ساعة
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أمل الشهراني لفتاة طلبت الهرب عندها: العيش في أمريكا ليس سهلاً

متابعة أميرة خالد (صدى):
تلقت أمل الشهراني مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، المقيمة في أمريكا حاليًا، طلبًا من فتاة باللجوء إليها رغبة في الهروب من دولتها.

وقالت الفتاة في رسالتها للشهراني: "أفكر وكل يوم تجيني الفكرة هذي أهرب واجي عندك يمكن ارتاح من التعب اللي أنا فيه، وتتغير حياتي بس مشكلتي ما أعرف إنجليزي أتمني تنصحيني وش أسوي وهل تفكيري صح أو غلط".

ورد أمل الشهراني قائلة: "أنا لا اتحمل مسئولية أحد أنا يادوب أنا اتحمل مسئوليتي ومسئولية عائلتي، بس نفسي وعائلتي، أنا مو ملزمة في الناس ومشاكلهم".

وأكدت أن العيش في أمريكا ليس سهلاً كما يتوقع البعض، قائلة: "مين اللي أوهمك أن أمريكا جميلة وسهلة العيشة فيها، نعم جميلة، لكن العيشة فيها ليست سهلة أنا طالبة واشتغل وعندي مشاريع، اللي يقول لك غير كدا كداب في عينه".

امريكا
المملكة
منوعات
أمل الشهراني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55544
منذ ساعة
طيب

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