"المالكي" يلجم إعلام النصر بشأن مشاركة الهلال في مونديال الأندية

طلال الغامدي (صدى):
يشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثانية في خلال 3 سنوات، وذلك بعد فوزه على نادي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
وفي هذا السياق سخر الإعلامي الرياضي عبدالله المالكي، من وصف إعلاميي النصر تلك البطولة بـ "الضعيفة".
وقال المالكي: "النصراويون تحدثوا أن بطولة آسيا ضعيفة لأن الهلال حققها، والآن يريدون أن يعيدوا نفس الكلام في كأس العالم للأندية".
وتابع: "أتمنى أن الهلال يكون حاضرا، وبإذن الله يحقق هذه البطولة التي يشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أقام أمس الإثنين، مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية، المنتظر إقامتها في دولة الإمارات خلال شهر فبراير المقبل.
وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، عن مواجهات قوية للأندية المتأهلة للمونديال، فمن المقرر مواجهة الهلال للفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في ربع النهائي.
ويلعب الجزيرة الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مواجهة الدور الأول، على أن يلعب الفائز منهما ضد الهلال في ربع النهائي، في حين يلاقي الأهلي المصري فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.