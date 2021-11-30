غضب الملكة إليزابيث من قضاء حفيدها الوقت مع أطفاله في المطبخ!

لندن (صدى):
كشف مصدر ملكي، عن غضب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، من قضاء حفيدها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون الوقت مع أطفالهما في المطبخ.
وأوضح المصدر أن الملكة لا تستطيع تحمل مقدار الوقت الذي يمضيه ويليام وكيت في مطبخهما مع أطفالهما.
وأشار إلى أنها صُدمت حين لاحظت هذا التصرف عند زيارتهما في منزلهما الريفي في مقاطعة نورفولك البريطانية.
ورفضت الملكة أن يكون المطبخ أحد أماكن التواصل لهما مع أطفالهما، فهي معتادة على وجود غرفة معدة للتواصل مع الأبناء ولديها اقتناع بأن المطبخ ليس مكانا للحديث والتواصل على الإطلاق.