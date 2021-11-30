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غضب الملكة إليزابيث من قضاء حفيدها الوقت مع أطفاله في المطبخ!

منذ ساعة
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غضب الملكة إليزابيث من قضاء حفيدها الوقت مع أطفاله في المطبخ!

لندن (صدى):
كشف مصدر ملكي، عن غضب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، من قضاء حفيدها الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون الوقت مع أطفالهما في المطبخ.

وأوضح المصدر أن الملكة لا تستطيع تحمل مقدار الوقت الذي يمضيه ويليام وكيت في مطبخهما مع أطفالهما.

وأشار إلى أنها صُدمت حين لاحظت هذا التصرف عند زيارتهما في منزلهما الريفي في مقاطعة نورفولك البريطانية.

ورفضت الملكة أن يكون المطبخ أحد أماكن التواصل لهما مع أطفالهما، فهي معتادة على وجود غرفة معدة للتواصل مع الأبناء ولديها اقتناع بأن المطبخ ليس مكانا للحديث والتواصل على الإطلاق.

منوعات
بريطانيا
كيت ميدلتون
الملكة اليزابيث
الامير ويليام

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55535
منذ 36 دقيقة
وجهه نظر مقبوله فالمطبخ مكان لطبيخ

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
طبعا حلوه يا حلوه لكن ضحكتك مزعجه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
حس حس
أكيد ضعيفة مافيها أدوار أولية ولا مجموعات كيف تأهل الهلال من لربع النهائي على طول ........ من المشمش ...

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