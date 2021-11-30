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العنقري : من وجهة نظري سيحقق الهلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية
منذ 12 ساعة
1015
1
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التعليقات
المدفعية الاتفاقيه
عدد التعليقات : 70
منذ 24 دقيقة
وفي الاخير قابلني
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أحدث التعليقات
ابو عمار
الجافوره تقع جنوب الاحساء
ابو الفوارس
الله يسعده ويحفظه يارب
ابو عمار
سبحان الله وبحمده
أبو عبدالله الحربي
علاقاتنا واضحة للوضوح وصرحتنا توضح للواضح لنا.
ابو عمار
اوكي
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