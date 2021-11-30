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تصدر الاتحاد وعدم رضا الجمهور عن المدرب... نقاش ساخن بين تركي العجمة ومحمد الماس
منذ 9 ساعات
978
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التعليقات
صراحه
عدد التعليقات : 4
منذ 14 دقيقة
محمد الماس ... الماس اسم الدلع
محمد الغامدي او اسم القبيلة مخجل عنده
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