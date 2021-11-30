طفل يخطف القلوب بفرحته بتركيب طرف صناعي: صار عندي يدين

عادل الحربي (صدى):
خطف الطفل "معاذ الكليب" القلوب، بعد ظهوره في مقطع فيديو، خلال تركيب يد صناعية له بمدينة الملك فهد االطبية.
ووثق المقطع الذي لاقى تداولا واسعا، فرحة الطفل معاذ الشديدة، بعدما أصبح ليه يدًا تمكنه من ممارسة حياته بشكل طبيعي.
واستضاف برنامج "الراصد" الطفل ووالدته، التي كشفت أن مدينة الملك فهدالطبية عرضت تقديم المساعدة بدون أي مقابل مادي.
وأشارت والدة معاذ أن مدينة الملك فهد قررت تركيب اليد الصناعية عندما يبلغ الـ 4 أو 5 سنوات، مؤكدة سعادة ابنها الشديدة، والذي ظهر مبتهجا قائلا: "عندي يدين اثنين".