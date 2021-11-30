نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

محمد نور: سأصبح مدربًا وأوقف قطار بطولات الهلال

منذ 53 دقيقة
1455
1
محمد نور: سأصبح مدربًا وأوقف قطار بطولات الهلال

طلال الغامدي (صدى):
اعتبر محمد نور، لاعب الاتحاد السابق، أن فريق الهلال هو مصدر البطولات في المملكة، "مؤقتًا"، على حد قوله.

وقال نور في تصريحات تلفزيونية ساخرا، إنه قادر على إيقاف ألقاب الهلال خلال عامين فقط، بمجرد أن يمتهن التدريب.

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية، أسفرت عن مواجهة الهلال للفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في ربع النهائي.

ويلعب الجزيرة الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مواجهة الدور الأول، على أن يلعب الفائز منهما ضد الهلال في ربع النهائي، في حين يلاقي الأهلي المصري فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

اقرأ أيضا

الكشف عن قرعة كأس العالم للأندية

الهلال
محمد نور
الجزيرة الاماراتي
كاس العالم للاندية

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3167
منذ 15 دقيقة
انتبة من القطار يا محم نور خطير ما عندة فرامل 😂😂

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ع. س. ع
انتبة من القطار يا محم نور خطير ما عندة فرامل 😂😂
ابو عمار
اعوذ بالله من الازعاج . هذا جالس في سياره والا في مرقص ؟ كيف ممكن يسيطر على السياره وصوت الاغناني يسمعه اللي في الطريق...
عبدالله
قواكم الله ونصركم ابيدوا المجوس اجعلوهم أشلاء
ابو عمار
لا تتأخرو في تعليق مشنقتها لتنال عقابها

أخر الأخبار

طفل يخطف القلوب بفرحته بتركيب طرف صناعي: صار عندي يدين
طفل يخطف القلوب بفرحته بتركيب طرف صناعي: صار عندي يدين
منذ 22 دقيقة 1247
لغم من مخلفات الغزو يقتل مقيمًا بالكويت
لغم من مخلفات الغزو يقتل مقيمًا بالكويت
منذ 35 دقيقة 243
محمد نور: سأصبح مدربًا وأوقف قطار بطولات الهلال
محمد نور: سأصبح مدربًا وأوقف قطار بطولات الهلال
منذ 53 دقيقة 1455
التحالف يقصف موقعًا سريًا لخبراء الحرس الثوري الإيراني
التحالف يقصف موقعًا سريًا لخبراء الحرس الثوري الإيراني
منذ ساعة 1371
محامي حمدالله يخاطب النصر بعدم رغبته بفسخ العقد
محامي حمدالله يخاطب النصر بعدم رغبته بفسخ العقد
منذ ساعة 1614
معاكسة فتاة تنتهي بجريمة قتل
معاكسة فتاة تنتهي بجريمة قتل
منذ ساعة 724
وظائف شاغرة بشركة "كوني" للمصاعد
وظائف شاغرة بشركة "كوني" للمصاعد
منذ ساعة 1246
الأمير سطام عن تصريحات ميشال عون: "جا يكحلها عماها"
الأمير سطام عن تصريحات ميشال عون: "جا يكحلها عماها"
منذ ساعة 1419
الغلاء يغرق اللبنانيين..أسعار خيالية لـ "العدس" و"الفول"
الغلاء يغرق اللبنانيين..أسعار خيالية لـ "العدس" و"الفول"
منذ ساعتين 1405
شاب يقتل جدته تحت تأثير المخدرات
شاب يقتل جدته تحت تأثير المخدرات
منذ ساعتين 389