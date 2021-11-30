محمد نور: سأصبح مدربًا وأوقف قطار بطولات الهلال

طلال الغامدي (صدى):
اعتبر محمد نور، لاعب الاتحاد السابق، أن فريق الهلال هو مصدر البطولات في المملكة، "مؤقتًا"، على حد قوله.
وقال نور في تصريحات تلفزيونية ساخرا، إنه قادر على إيقاف ألقاب الهلال خلال عامين فقط، بمجرد أن يمتهن التدريب.
يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية، أسفرت عن مواجهة الهلال للفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في ربع النهائي.
ويلعب الجزيرة الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مواجهة الدور الأول، على أن يلعب الفائز منهما ضد الهلال في ربع النهائي، في حين يلاقي الأهلي المصري فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.
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