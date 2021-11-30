محامي حمدالله يخاطب النصر بعدم رغبته بفسخ العقد

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر في الساعات الماضية، عن رغبة المغربي عبدالرزاق حمد الله، في الاستمرار بصفوف النصر.
وأفاد الإعلامي الرياضي ماجد الأحمري، بأن محامي حمد الله، أرسل خلال الساعات القليلة الماضية، خطابًا إلى إدارة النصر، تضمن رغبة اللاعب، في استكمال عقده مع النصر.
وكانت إدارة النصر، قد أعلنت فسخ عقد حمد الله، بعد 3 سنوات ونصف مع الفريق، سجل خلالها 115 هدفًا رسميًا، لسبب وصفته بالقانوني المشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وطالب النصر حمدالله بدفع 83 مليون ريال، موضحا أنه في حال لم يسدد سيتم رفع قضية ضده.
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