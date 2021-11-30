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محامي حمدالله يخاطب النصر بعدم رغبته بفسخ العقد

منذ 4 ساعات
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محامي حمدالله يخاطب النصر بعدم رغبته بفسخ العقد

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر في الساعات الماضية، عن رغبة المغربي عبدالرزاق حمد الله، في الاستمرار بصفوف النصر.

وأفاد الإعلامي الرياضي ماجد الأحمري، بأن محامي حمد الله، أرسل خلال الساعات القليلة الماضية، خطابًا إلى إدارة النصر، تضمن رغبة اللاعب، في استكمال عقده مع النصر.

وكانت إدارة النصر، قد أعلنت فسخ عقد حمد الله، بعد 3 سنوات ونصف مع الفريق، سجل خلالها 115 هدفًا رسميًا، لسبب وصفته بالقانوني المشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وطالب النصر حمدالله بدفع 83 مليون ريال، موضحا أنه في حال لم يسدد سيتم رفع قضية ضده.

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النصر
عبدالرزاق حمدالله
مسلي ال معمر
فسخ عقد حمدالله

التعليقات

ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1193
منذ 27 دقيقة
ما شاء الله 83 مليون ريال

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أحدث التعليقات

الحزين
إن شاء الله الهلال يفوز بكل البطولات
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الله يرحمه ويغفر له ويرحم جميع اموات المسلمين
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