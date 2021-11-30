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الغلاء يغرق اللبنانيين..أسعار خيالية لـ "العدس" و"الفول"

منذ ساعتين
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الغلاء يغرق اللبنانيين..أسعار خيالية لـ "العدس" و"الفول"

بيروت (صدى):
استمرارا لموجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، كشف لبنانيون عن تجاوز سعر "العدس" المعقول.

وخلال جولة في بعض متاجر البيع بلبنان، تجد كيلو الفول بات سعره بـ38 ألف ليرة، كذلك، أصبح كيلو العدس بـ60 ألف ليرة فيما بلغ ثمن الـ5 كيلو أرز إيطالي 180 ألف ليرة.

وأشار نشطاء إلى أنه في ظل تلك الأسعار، أصبح على اللبناني أن يدفع نحو 100 ألف ليرة لإعداد وجبة شوربة تضم العدس والأرز وتكفي ليومٍ واحد.

ويعاني لبنان انهيار اقتصادي بدأ منذ عام 2019، حيث يشهد أكبر موجة غلاء تمر على البلاد، طالت احتياجات المواطنين من مأكل ومشرب ومحروقات واستشفاء.

 

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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55529
منذ ساعة
يستعينو بأبو زميره يجلب لهم من ايران المواد الغذائيه والمازوت ... يجب ان يتحرك الشعب اللباني ضد حزب الشيطان ليعيشو بكرامه
الهويدي
الهويدي عدد التعليقات : 15
منذ 34 دقيقة
الحمد لله كنتم في نعمة وافسدتموها لا يغير الله مابقوم حتى يغيرو مابنفسهم وسلط الله عليكم حزب الشيطان بسبب معاصيكم وذنوبكم المتزايدة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ع. س. ع
انتبة من القطار يا محم نور خطير ما عندة فرامل 😂😂
ابو عمار
اعوذ بالله من الازعاج . هذا جالس في سياره والا في مرقص ؟ كيف ممكن يسيطر على السياره وصوت الاغناني يسمعه اللي في الطريق...
عبدالله
قواكم الله ونصركم ابيدوا المجوس اجعلوهم أشلاء
ابو عمار
لا تتأخرو في تعليق مشنقتها لتنال عقابها

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