الغلاء يغرق اللبنانيين..أسعار خيالية لـ "العدس" و"الفول"

بيروت (صدى):
استمرارا لموجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان، مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، كشف لبنانيون عن تجاوز سعر "العدس" المعقول.
وخلال جولة في بعض متاجر البيع بلبنان، تجد كيلو الفول بات سعره بـ38 ألف ليرة، كذلك، أصبح كيلو العدس بـ60 ألف ليرة فيما بلغ ثمن الـ5 كيلو أرز إيطالي 180 ألف ليرة.
وأشار نشطاء إلى أنه في ظل تلك الأسعار، أصبح على اللبناني أن يدفع نحو 100 ألف ليرة لإعداد وجبة شوربة تضم العدس والأرز وتكفي ليومٍ واحد.
ويعاني لبنان انهيار اقتصادي بدأ منذ عام 2019، حيث يشهد أكبر موجة غلاء تمر على البلاد، طالت احتياجات المواطنين من مأكل ومشرب ومحروقات واستشفاء.
اقرأ أيضا