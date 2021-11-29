الخضيري يعلق على حديث أحد الأطباء عن فوائد الهيل:"كلها سواليف"

نايف السالم (صدى):
كشف أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات فهد الخضيري، عن أضرار الهيل، قائلا:"الهيل فقير بالمواد الغذائية ومليء بالنكهات والزيوت المتطايرة المتبخرة".
وأوضح فهد الخضيري:" يؤخذ الهيل بكمية قليلة كنكهة، وتحسين طعم فقط، وزيادته تسبب تهيّج للقولون العصبي واضطراب هضمي وانتفاخات".
وأشار:"قد يؤثر على الخلايا الطلائية المبطنة للمعدة والأمعاء مما قد يسبب تهيج ومشاكل بالحهاز الهضمي، الهيل نكهة فقط".
ولفت:"هناك من يريد كسب الشهرة والمتابعين بمخالفة المعلومات العلمية والطبية، كل يوم يختار مادة غذائية ويجعلها أفضل الأغذية وتعالج٩٩٪من الأمراض، وتدعم المناعة٩٩٪ وتمنع العقم ٩٩٪وتعطيك ٩٩٪ فيتامينات،و٩٩٪ معادن".
وتابع:" اليوم أناناس، بعده الكمون، ثم التمر ، ثم الهيل، كلها سواليف بدون مصادر علمية".