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الخضيري يعلق على حديث أحد الأطباء عن فوائد الهيل:"كلها سواليف"

منذ يوم
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الخضيري يعلق على حديث أحد الأطباء عن فوائد الهيل:"كلها سواليف"

نايف السالم (صدى):
كشف أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات فهد الخضيري، عن أضرار الهيل، قائلا:"الهيل فقير بالمواد الغذائية ومليء بالنكهات والزيوت المتطايرة المتبخرة".

وأوضح فهد الخضيري:" يؤخذ الهيل بكمية قليلة كنكهة، وتحسين طعم فقط، وزيادته تسبب تهيّج للقولون العصبي واضطراب هضمي وانتفاخات".

وأشار:"قد يؤثر على الخلايا الطلائية المبطنة للمعدة والأمعاء مما قد يسبب تهيج ومشاكل بالحهاز الهضمي، الهيل نكهة فقط".

ولفت:"هناك من يريد كسب الشهرة والمتابعين بمخالفة المعلومات العلمية والطبية، كل يوم يختار مادة غذائية ويجعلها أفضل الأغذية وتعالج٩٩٪من الأمراض، وتدعم المناعة٩٩٪ وتمنع العقم ٩٩٪وتعطيك ٩٩٪ فيتامينات،و٩٩٪ معادن".

وتابع:" اليوم أناناس، بعده الكمون، ثم التمر ، ثم الهيل، كلها سواليف بدون مصادر علمية".

التمر
فهد الخضيري
الهيل
الكمون
أناناس
سواليف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55579
منذ يوم
القهوه بدون الهيل ما تصلح
abdullah
abdullah عدد التعليقات : 2
منذ يوم
الله يجزاك خير يادكتور ورفع الله قدرك
abdullah
abdullah عدد التعليقات : 2
منذ يوم
الله يجزاك خير يادكتور ورفع الله قدرك
عبدالرحمن القحطاني
عبدالرحمن القحطاني عدد التعليقات : 1
منذ 17 دقيقة
اتمنى ان كل من يطلع ويتكلم في فوائد واضرار الأعشاب ان يرجع لهيئة الغذاء والدواء لتكون المعلمات صحيحه ومفيده ومقننه

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن القحطاني
اتمنى ان كل من يطلع ويتكلم في فوائد واضرار الأعشاب ان يرجع لهيئة الغذاء والدواء لتكون المعلمات صحيحه ومفيده ومقننه
4everx2
انا ألي اعرفه ام المدرسة تكون فقط مخصصة لنساء والأطفال فكيف دخل هذا العامل القذر اللعين !
عمر محمد
تخبط الفقراوية لا يزال مستمر !! وهاتوا مايكون والفريدي والصمله الصمله يا قواطي .
4everx2
لو يطالب بحقوقه ان يدفع له تعويض وهي تسجن وتدفع تعويض له ولكن للأسف ضاع حقه
ابو وليد
والله انه كفو وبطل

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