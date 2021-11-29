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حمد الله لن يتواجد في مواقف السيارات لنادي الهلال

منذ يوم
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حمد الله لن يتواجد في مواقف السيارات لنادي الهلال

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، عيسى الروقي، على الوسم الذي تصدر موقع "تويتر" بعنوان "بن نافل ارفض حمد الله".

وتعجب "الروقي" من تداول مثل هذا الوسم متسائلا عن سبب إطلاق هذا الوسم في حين أن رئيس نادي الهلال ، فهد بن نافل، لم يطلب التفاوض مع لاعب النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله، وفقا لما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

وأضاف أن حمدالله وأخوه جالسين يستفزون النصراويين من خلال التواصل مع لاعب الهلال، على البليهي، وعزيمته للتصوير معه، وتارة بتسريب أخبار انتقاله للهلال، لافتا إلى أن "حمدالله لن يتواجد في مواقف السيارات في نادي الهلال".

يذكر أن "حمدالله" أثار الجدل بعدما ظهر مع لاعب الهلال، على البليهي، الأمر الذي جعل البعض يتوقع وجود مفاوضات بين "حمدالله" والهلال.

تويتر
عبدالرزاق حمدالله
على البليهي
عيسى الروقي
بن نافل ارفض حمد الله

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3170
منذ يوم
ما نبية في الهلال حتى عامل نظافة
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 348
منذ يوم
والله انكم ميتين عليه مو …… بلا هياط وكلام فاضي بس تكابرون كل ماتذكرتووو انه المهاجم الوحيد بعد ماجد عبدالله لي خلا صياحكم بكل موقع وقنانه وسبب لكم قده حتي يوما هذا هههههه 🤣
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3170
منذ 22 ساعة
ابو فهد ،، وش حقق لك حمد الله قوميز حقق مع الزعيم كأس آسيا مرتين والدوري مرتين وكأس الملك مرة وفي الطريق كأس السوبر لكن فعلاً فرق في الطموح والفرق سنة ضوئية،،
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا عدد التعليقات : 3220
منذ 17 ساعة
ابوقده
اقصد ابو فهد
هههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههه
الازرق المستحيل
الازرق المستحيل عدد التعليقات : 3220
منذ 17 ساعة
ابو فهد :
وش جاب لكم ؟؟؟
1 دوري محلي على الطريقة الدلهومية
2 كاس بيرين
اعصار هادي
اعصار هادي عدد التعليقات : 4
منذ 48 دقيقة
لو تعاقد حمدالله مع الهلال بيكون أفضل من قوميز
اعصار هادي
اعصار هادي عدد التعليقات : 4
منذ 47 دقيقة
لو تعاقد حمدالله مع الهلال بيكون أفضل من قوميز

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أحدث التعليقات

العالمي
لا عاد هذا الخبر مبالغ فيه ارحمو عقولنا شوي ٨٤مليون تجبلك فريق كامل ما يحتجلهم مدرب
غييييوووورررر
قل الحياء وصارن يعرضن انفسهن بالمزاد العني
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
القناص
صاحب السياره يسوق وهو أعمى مايشوف الواحد ماأدري كيف يسوق السياره إذا ماتعرف تسوق خل السواقه لأهلها
بلبل البحر
الله يعوضه خير

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