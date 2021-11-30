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وليد الفراج: "الهلال لديه إمكانيات كبيرة ويقدر يجيب أبو ميسي" "فيديو"

منذ يوم
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وليد الفراج: "الهلال لديه إمكانيات كبيرة ويقدر يجيب أبو ميسي" "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي وليد الفراج على تغريدة أحد المتابعين لبرنامجه "أكشن مع وليد" تحدث خلاله عن إمكانيات نادي الهلال والصفقات الشتوية التي يعتزم التعاقد معهم .

وقال المغرد "باقي تقول نجيب رونالدو وميسي للهلال "، ورد وليد الفراج عليه قائلا "لدينا امكانيات كبيرة ونقدر نجيب أبو ميسي".

وأوضح الفراج "الهلال ليس بحاجة لعناصر محلية بل يحتاج إلى بعض الإضافات التي تجعله يقفز حتى يتمكن من المنافسة على بطولة العالم للأندية"

وأضاف "المشاركة المشرفة تجاوزتها الأندية السعودية فطموحنا أبعد من ذلك خاصة أن لدينا منتخب متميز سوف يحقق نتائج جيدة" .

الهلال
ميسي
وليد الفراج

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17527
منذ يوم
كلامك صحيح ايها الفراج .. الهلال يستطيع ان يجلب ابو ميسي ويعطيه كم مليون لكن لا ولن يستطيع جلب اللاعب ميسي فهمت
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4088
منذ يوم
مو بس ابو ميسي لو بغى يشتري ابك يمديه😏
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10314
منذ يوم
يااا بووووي استريح ** ١٥٠ مليون يورو بس للتعاقد معه و ٣ مليون
يورو راتب شهريا هذا غير المكافأت ** قال ميسي قال **!! هههههه
ااوفا طبعي
ااوفا طبعي عدد التعليقات : 1999
منذ يوم
اقوووول تخسى ماتقدر تجيب كلب ميسي يالطقاقه
صخر
صخر عدد التعليقات : 36
منذ 17 دقيقة
ابو ميسي سعره نازل ويقدر يجيبه اي نادي في العالم اما ميسي فلا اعتقد ان اي نادي يجيبه غير مان سيتي و نيوكاسل يونايتد افهموها 😁😁😁😁😁😁😁

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
كانت ايام سوداء... حبس بالبيوت.. هم وغم.. خوف ورعب من فيروس اصغر من رأس دبوس... الموضوع ماهو فيروس....؟ هذه رساله من رب الناس للناس......
صخر
ابو ميسي سعره نازل ويقدر يجيبه اي نادي في العالم اما ميسي فلا اعتقد ان اي نادي يجيبه غير مان سيتي و نيوكاسل يونايتد...
أبو عبدالله الحربي
تتحرك النيابة حافظة الحقوق عند أي تحرك معوج.
🚴‍♀️
سبحان الله... هل سيعود العالم لنقطة الصفر.....؟ ولاااااااكن... مع ابو سي🚴‍♂️كل ..مافيش مستحيل ل ل ل
جمال احمد
كالعادة محاربة اي لاعب مميز في النصر

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